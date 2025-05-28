В тиктоке завирусилась песня "Плакучая гитара" со строками, которые переносят в те времена, когда их не ценили и думали, что так будет продолжаться вечно, пишет Show24.

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Сегодня пользователи отмечают, что предпочли бы отдать все, чтобы провести хотя бы один хороший летний вечер в кругу друзей или семьи. Более того, некоторые рассказывают о том, что местом для "застолья" был багажник чьей-то машины. Для тренда используют соответствующий отрывок из песни, а к ней добавляют архивные видео, имеющие статус воспоминаний.

Спить ставок, де колишуться віти,

Вітерець в верболозах заснув,

Десь заграла плакуча гітара,

Там дівчина стрічала весну

К слову, оригинальный звук, который накладывают на видео, вырезано из выступления людей во Львове. Время от времени они собираются возле памятника Тарасу Шевченко и дарят незнакомцам громкую и искреннюю украинскую песню.

В свое время украинская певица Ирина Федишин записала собственную версию "Плакучей гитары".

Ирина Федишин – "Плакучая гитара": смотрите видео онлайн

Ирина Федишин поделилась, что стала жертвой обмана одного из украинских продюсеров. Тогда она поняла, что значит "использовать человека".

Если тоже принадлежите к тем людям, которые навеяли себе воспоминания такими атмосферными видео, то может поделиться собственным архивом. Многие единомышленники поддержат такой контент.