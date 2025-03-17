Слава Камінська, яка живе за кордоном, зізналася, чи планує повертатися в Україну

Після початку повномасштабного вторгнення Росії екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська перебралася за кордон. Водночас в новому інтерв'ю вона зізналася, чи сумує за Батьківщиною.

Відтак, стало відомо, чи планує зірка найближчим часом повертатися в Україну. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Кукуха шоу".

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Так, з'ясувалося, що востаннє Слава була в Україні півтора року тому, але наразі обживається за кордоном, де з нею є діти та коханий.

Ну звичайно, сумую (за Україною – 24 Канал). Чим більше часу минає, тим більше ці емоції притупляються. Тому що ти все одно обживаєшся якимось побутом. І цей побут тебе поглинає. Мені поки що тут комфортно,

– розповіла виконавиця.

Вона також додала, що загалом зараз не дуже любить далекі дороги, бо це занадто довго. Щоправда, важливо зауважити, що у ролику Камінська розмовляла російською.

"Кукуха шоу": дивіться відео онлайн

Зауважимо, судячи з фото в інстаграмі Слава Камінська разом з сином Леонардом, донькою Лаурою та новим бойфрендом-естонцем мешкають на острові Тенерифе, де спілкуються іспанською мовою. Артистка зауважила, що багато часу почала приділяти сім'ї й зараз її "діти знайшли маму".

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