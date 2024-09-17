Співачка, яка з початку війни живе за кордоном, відповіла на чутки у коментарі Славі Дьоміну. Він розповів про листування з артисткою у своєму телеграм-каналі.
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Насправді Слава Камінська не виходила заміж утретє. Свого коханого вона називає чоловіком через зручність.
Щойно розмовляв зі Славою Камінською. Кинув пред'яву, що вже всі ЗМІ повідомили про весілля, а мені вона не сказала що вийшла заміж. Бо обіцяла сказати мені першому. На що отримав відповідь, що вона поки не заміжня. А свого обранця називає чоловіком, бо так зручніше,
– написав ведучий.
Слава Дьомін додав, що він першим повідомить про заміжжя Камінської, коли це справді станеться.
Де зараз Слава Камінська
- Через повномасштабне вторгнення співачка живе за кордоном. Судячи з частих відміток в інстаграмі, це острови Тенерифе. Артистка продовжує у своїх соцмережах спілкуватися російською мовою, про війну вона згадує зовсім не часто.
- Слава Камінська була заміжня двічі. Вперше вона вийшла заміж за бізнесмена Євген. Другим її чоловіком був пластичний хірург Едгар Камінський. У шлюбі в них народився син Леонарда та донька Лауру. Зараз артистка перебуває у стосунках з коханим-естонцем.