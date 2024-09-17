Співачка, яка з початку війни живе за кордоном, відповіла на чутки у коментарі Славі Дьоміну. Він розповів про листування з артисткою у своєму телеграм-каналі.

До слова Почала жити, – Слава Камінська неочікувано висловилась про зникнення ексколеги Вікторії Смеюхи

Насправді Слава Камінська не виходила заміж утретє. Свого коханого вона називає чоловіком через зручність.

Щойно розмовляв зі Славою Камінською. Кинув пред'яву, що вже всі ЗМІ повідомили про весілля, а мені вона не сказала що вийшла заміж. Бо обіцяла сказати мені першому. На що отримав відповідь, що вона поки не заміжня. А свого обранця називає чоловіком, бо так зручніше,

– написав ведучий.

Слава Дьомін додав, що він першим повідомить про заміжжя Камінської, коли це справді станеться.

Де зараз Слава Камінська