Відомий телеведучий, який звільнений з військової служби, висловився про еміграцію

Телеведучий В'ячеслав Соломка зізнався, чи задумувався про еміграцію. Відомо, що чоловік непридатний до військової служби за станом здоров'я, тож може вільно перетинати кордон.

Про можливий виїзд з України Соломка висловився в проєкті "Наодинці з Гламуром". Телеведучий поспілкувався з журналісткою ТСН на прем'єрі вистави "Септима".

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В'ячеслав Соломка розповів, що мріє про нерухомість біля Барселони або поблизу, щоб мати можливість жити там три місяці на рік – наприклад, взимку.

Мені дуже подобається Барселона. Я коли вперше приїхав, то був закоханий у це місто. Це моя мрія – мати щось в Іспанії. Але щоб переїздити повністю… Скільки б разів я не був за кордоном, я розумію, що там не відчуваю тієї енергетики, завдяки якій я мав би натхнення реалізовуватися як професіонал, як творча людина, як телевізійник,

– зазначив телеведучий.

В'ячеслав Соломка у проєкті "Наодинці з Гламуром": дивіться відео онлайн

Чому В'ячеслав Соломка непридатний до військової служби?

Торік В'ячеслав Соломка розповів, що непридатний для військової служби, адже має серйозні проблеми зі здоров'ям. Чоловік може законно виїжджати з України, для цього йому не потрібне бронювання від мобілізації.

Згодом телеведучий зізнався, що має кілька хронічних захворювань, через які не може служити. У 2017 році В'ячеславу діагностували новоутворення головного мозку, тож він змушений приймати різні препарати.