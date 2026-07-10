Софія Андрухович розлучається з чоловіком: історія кохання письменників, яка тривала 22 роки

Одна з найвідоміших літературних пар в Україні оголосила про розлучення. Подружжя поділилось, що для них це – закінчення "цілої епохи".

Про новий сімейний статус у спільному дописі на Facebook оголосив ексчоловік Софії Андрухович, поет-публіцист Андрій Бондар.

22 роки нашого спільного життя з Софією Андрухович добігли кінця. Цей факт обом непросто було прийняти, але з ним треба далі жити. Це були захопливі й дуже цікаві 22 роки. Ціла епоха. Але тепер кожне з нас піде своїм шляхом. Із вдячністю і теплотою,

– йдеться в повідомленні Андрія в соцмережах.

Причин розлучення подружжя не розкриває. Софія Андрухович також поки публічно не коментувала заяву чоловіка.

Історія кохання Софії Андрухович та Андрія Бондара

Софія Андрухович – одна з найвідоміших сучасних українських письменниць: її роман "Фелікс Австрія" переміг у премії "Книга року BBC", а "Амадока" та "Катананхе" здобули широке визнання в Україні та за кордоном. Письменниця зізнавалася, що впевненість у власній роботі значною мірою "походить" від віри Андрія в неї, а він, своєю чергою, майже не втручався в її тексти як редактор. Андрій Бондар — поет, есеїст, публіцист і один із провідних перекладачів польської літератури, чия книжка "Церебро" також була відзначена "Книгою року BBC" в номінації "Есеїстика".

Експодружжя познайомилось і одружилось на початку 2000-х років. В 2008 році в них народилась донька Варвара. Вони були однією з найвідоміших пар в українських літературних колах.

Софія Андрухович з чоловіком Андрієм Бондаром і донькою Варварою / Фото з відкритих джерел

Ще кілька років тому Софія Андрухович і Андрій Бондар розповідали, що секрет успіху їхнього шлюбу в правильному розподілі обов'язків, творчої діяльності та хобі. Поет зізнавався, що вони не самодостатні одне без одного — кожен потребує присутності іншого, і в цьому немає нічого поганого. Обоє наголошували, що мають близьких друзів поза шлюбом, і це, за їхніми словами, знімало тиск "бути всім одне для одного".

Про те, чому завершилося її сімейне життя з Ігорем Кучеренком, нещодавно розповіла Санта Дімопулос.