Українська співачка Санта Дімопулос прокоментувала розлучення з чоловіком-бізнесменом Ігорем Кучеренком і вперше заговорила про причини на своїй сторінці в Instagram.

Пара прожила в офіційному союзі 11 років, і за цей тривалий час у них народилася спільна донька Софія. Проте навесні 2024 року виконавиця приголомшила прихильників новиною про розрив.

Досі Санта уникала будь-яких подробиць, обмежуючись лише запевненнями, що вони з колишнім чоловіком зберегли теплі дружні стосунки. Днями в Instagram-stories зірка нарешті зважилася на відвертість і натякнула, що саме вона стала ініціаторкою розлучення.

Артистка зізналася, що це рішення далося їй надзвичайно важко, а сам процес обдумування тривав не один місяць. Зрештою, Санта зробила вибір на користь власного щастя та зрозуміла, що хоче рухатися далі самостійно. Попри все, вона залишається безмежно вдячною колишньому обранцеві за спільні роки та за народження улюбленої доньки.

Я прожила 11 років у стосунках. Ми дорослішали разом, будували сім’ю, у нас народилася дитина. І я, правда, вдячна цьому періоду за дуже багато уроків. Рішення про розлучення стало одним із найнепростіших у моєму житті. Я йшла до нього не один день і не один місяць. І це не був вибір проти когось. Це був вибір на користь себе,

– прокоментувала артистка.

Також Санта детальніше пояснила, що саме стало причиною розлучення. Виявляється, співачка довгий час не обирала себе і не задавалася глибинними питаннями на кшталт того, чого прагне її душа:

Я жила в постійному контролі. А потім почалася війна. Все стало зовсім іншим. Я опинилися в новій країні і перший раз за двовгий час почала запитувати себе те, що раніше навіть не приходило в голову: "А чого хочу саме я?". Чим глибше я знайомилася з собою, тим ясніше розуміла... Дуже багато моїх рішень були продиктовані страхом, який став уже таким звичним.

Санта Дімопулос про розлучення / фото з інстаграму

Також стало відомо про зміни в особистому житті Даши Кацуріної. Після розриву з Дантесом ресторка переїхала та показала нову квартиру в Києві.

