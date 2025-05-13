Розкидала нас доля, – сестра Софії Ротару розповіла, де живе співачка та інші її рідні

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Софія Ротару не дає інтерв'ю, відтак не відомо, де саме зараз перебуває співачка. Водночас її молодша сестра Ауріка іноді спілкується з журналістами.

Так, днями вона дала інтерв'ю, де згадала своїх братів і сестер, зокрема, розсекретила де зараз перебуває Софія Ротару. Повідомляє Show 24 з посиланням на авторську програму Анастасії Даугуле "Моя історія".

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Як виявилося, вся родина Ротару живе в різних місцях. Розкидала нас доля по містах. Старша сестра живе в Кишиневі, середня сестра Лідія живе в Чернівцях, брати Анатолій та Євгеній живуть у рідному селі, я і Софія – ми в Києві. Але ми постійно на зв'язку. Ніяка війна і ніщо інше нас не зможе роз'єднати, бо ми велика, дружна, згуртована родина,

– зазначила виконавиця.

Софія Ротару та її сестра Ауріка / Фото з інстаграму співачки

Вона додала, що Софія, як і всі українці, переживає через війну, проте наголосила, що її сестра має відповідати сама за себе. "Вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре", – сказала Ауріка.

Програма "Моя історія": дивіться відео онлайн

Що відомо про Софію Ротару та її позицію щодо війни