13 травня, 21:24
Розкидала нас доля, – сестра Софії Ротару розповіла, де живе співачка та інші її рідні
Основні тези
- Софія Ротару перебуває в Києві разом з українцями.
- Її сестра Ауріка підтвердила місце перебування Софії та зазначила, що співачка переживає через війну.
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Софія Ротару не дає інтерв'ю, відтак не відомо, де саме зараз перебуває співачка. Водночас її молодша сестра Ауріка іноді спілкується з журналістами.
Так, днями вона дала інтерв'ю, де згадала своїх братів і сестер, зокрема, розсекретила де зараз перебуває Софія Ротару. Повідомляє Show 24 з посиланням на авторську програму Анастасії Даугуле "Моя історія".
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Вона додала, що Софія, як і всі українці, переживає через війну, проте наголосила, що її сестра має відповідати сама за себе. "Вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре", – сказала Ауріка.
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