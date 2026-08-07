Софія Ротару святкує 79-річчя: співачка показала рідкісне фото у вишиванці та свої подарунки

Народна артистка України Софія Ротару 7 серпня відзначає свій 79-й день народження. З цієї нагоди співачка перервала тривале мовчання в мережі та потішила прихильників свіжою світлиною.

На новому кадрі, який зірка опублікувала у своїх сторіз в Instagram, вона позує у красивій темній вишиванці з яскравим квітковим орнаментом та сонцезахисних окулярах.

Софія Михайлівна щиро усміхається, тримаючи в руках масивні букети розкішних троянд та гортензій. Своє святкове фото артистка залишила без тексту, прикрасивши його лише кількома фіолетовими сердечками.

Софія Ротару / фото з інстаграму

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару практично припинила свою публічну діяльність. Вона уникає світських заходів та відмовляється від будь-яких інтерв'ю. У медіапросторі тривалий час ширилися чутки про те, що співачка нібито переїхала до Італії.

Проте її сестра Ауріка неодноразово спростовувала цю інформацію, запевняючи, що зірка залишається в Україні та спокійно проживає у своєму будинку під Києвом.

Попри закритий спосіб життя, артистка не забуває про батьківщину. У своєму блозі вона регулярно висвітлює наслідки російських терористичних атак, співчуває українцям та вітає їх із важливими державними святами.

Усе, що відомо про місце перебування Софії Ротару від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні – читайте у матеріалі 24 Каналу.