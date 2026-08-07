На новом снимке, который звезда опубликовала в своих сторис в инстаграме, она позирует в красивой темной вышиванке с ярким цветочным орнаментом и в солнцезащитных очках.

София Михайловна искренне улыбается, держа в руках огромные букеты роскошных роз и гортензий. Свое праздничное фото артистка оставила без текста, украсив его лишь несколькими фиолетовыми сердечками.

София Ротару / фото из инстаграма

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Известно, что после начала полномасштабного вторжения София Ротару практически прекратила свою публичную деятельность. Она избегает светских мероприятий и отказывается от любых интервью. В медиапространстве долгое время ходили слухи о том, что певица якобы переехала в Италию.

Однако ее сестра Аурика неоднократно опровергала эту информацию, уверяя, что звезда остается в Украине и спокойно живет в своем доме под Киевом.

Несмотря на закрытый образ жизни, артистка не забывает о родине. В своем блоге она регулярно освещает последствия российских террористических атак, сочувствует украинцам и поздравляет их с важными государственными праздниками.

Все, что известно о месте пребывания Софии Ротару с начала полномасштабного вторжения и по сегодняшний день – читайте в материале 24 Канала.