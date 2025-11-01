Зробили малу наївну дівчинку, – учасниця "Холостяка" розкритикувала монтажерів шоу

Учасниця "Холостяка-14" висловилась про зйомки в проєкті. Зокрема, вона прокоментувала роботу монтажерів.

Це зробила "Міс Україна-2023" Софія Шамія. Дівчина обурилася тим, як її показали в проєкті. Про це пише 24 Канал з посиланням на сторінку учасниці в Threads.

До теми Перші побачення, зіркові гості й скандал з "Міс Україна 2023": як пройшов 3 випуск "Холостяка"

Софія розповіла, що на першій вечірці її просили підкреслити титул "Міс" під час знайомства з Тарасом Цимбалюком, проте вона відмовилася. В ефірі ж показали нарізки, що створили зовсім інше враження.

Боже, наскільки людей легко обвести навколо пальця. У кадрі з мене дійсно зробили малу наївну дівчинку. Дякую, що так "нарізали". Люблю монтаж СТБ,

Софія Шамія обурилася тим, як її показали на "Холостяку" / Скриншот з Threads

Про те, що титулу "Міс" в шоу приділяли занадто багато уваги Софія говорила ще в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Мирослави Мандзюк напередодні прем'єри "Холостяка-14". Тоді Шамія наголосила, що хотіла б, щоб це була "її історія, а не історія про "якусь міс"".

Що відомо про участь Софії Шамії в "Холостяку"?