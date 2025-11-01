Зробили малу наївну дівчинку, – учасниця "Холостяка" розкритикувала монтажерів шоу
- Софія Шамія, учасниця "Холостяка-14" та "Міс Україна-2023", обурилася через те, як її показали в шоу, стверджуючи, що монтажери створили враження, ніби вона наївна дівчинка.
- Шамія також зазначила, що в шоу приділяли занадто багато уваги її титулу.
Учасниця "Холостяка-14" висловилась про зйомки в проєкті. Зокрема, вона прокоментувала роботу монтажерів.
Це зробила "Міс Україна-2023" Софія Шамія. Дівчина обурилася тим, як її показали в проєкті. Про це пише 24 Канал з посиланням на сторінку учасниці в Threads.
Софія розповіла, що на першій вечірці її просили підкреслити титул "Міс" під час знайомства з Тарасом Цимбалюком, проте вона відмовилася. В ефірі ж показали нарізки, що створили зовсім інше враження.
Боже, наскільки людей легко обвести навколо пальця. У кадрі з мене дійсно зробили малу наївну дівчинку. Дякую, що так "нарізали". Люблю монтаж СТБ,
– написала Шамія.
Софія Шамія обурилася тим, як її показали на "Холостяку" / Скриншот з Threads
Про те, що титулу "Міс" в шоу приділяли занадто багато уваги Софія говорила ще в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Мирослави Мандзюк напередодні прем'єри "Холостяка-14". Тоді Шамія наголосила, що хотіла б, щоб це була "її історія, а не історія про "якусь міс"".
Що відомо про участь Софії Шамії в "Холостяку"?
- Модель зізналася, що подала заявку на участь в проєкті, бо Тарас Цимбалюк подобається їй "і зовнішньо, і внутрішньо".
- На проєкті вона потрапила одразу в декілька скандалів. Під час першої вечірки Софія осоромилася тим, що не знала що таке "турнікет". Це здивувало учасниць, бо дівчина навчається в медичному університеті.
- У третьому випуску Шамію звинуватили в тому, що вона нещира на камеру і заявили, нібито вона була коханкою.
- Врешті Софія добровільно покинула проєкт. Після участі в шоу вона здивувала заявою про те, що збирається до суду.