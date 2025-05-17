Відома співачка СолоХа нарешті розкрила правду про те, чи вагітна від Тараса Цимбалюка

Нещодавно в мережі активно обговорювали вагітність української співачки та акторки СолоХи. Річ у тім, що ходили чутки, нібито батьком її дитини є Тарас Цимбалюк.

Тривалий час знаменитість ніяк не коментувала ці чутки, а проте днями вирішила розставити всі крапки на "і". Вона зізналася, в яких стосунках перебуває з актором і чи справді вагітна від нього. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Говорить Суханов".

Не пропустіть Від сцени Євробачення – до обіймів Кремля: представники України, які виявились зрадниками

СолоХа спростувала інформацію про те, що батьком її дитини є Тарас Цимбалюк Виявляється, непорозуміння виникло через те, що співачка та актор грають подружню пару в осучасненій виставі "Наші Кайдаші", де їхні персонажі очікують на дитину. Моя дитина від Тараса Цимбалюка, точніше, від його героя Карпа Кайдашенка, тому що Мотря у виставі "Наші Кайдаші" дійсно вагітна. Тобто ми пара, але в Кайдашах, а в житті – звісно ні,

– пояснила виконавиця. Артистка також зазначила, що не знає, хто поширив неправдиву інформацію про її особисте життя, і наголосила, що ні її команда, ні піарники Цимбалюка не причетні до цих пліток.

Інтерв'ю з СолоХою: дивіться відео онлайн

Насправді СолоХа вже понад чотири роки перебуває у стосунках зі своїм чоловіком Максимом, який працює в правоохоронних органах. Подружжя виховує двох доньок: спільну дитину Євлалію, якій у вересні 2025 року виповниться два роки, та Аріану – доньку співачки від попереднього шлюбу з чоловіком Юрієм. Незабаром в артистки та Максима народиться ще одна дитина. Водночас коханий співачки не хоче бути публічним, тому вона ще не показувала його. За словами СолоХи, Максим вищий за неї та має спортивну тілобудову, оскільки постійно тренується.

Щодо Тараса Цимбалюка, то актор нещодавно став головним героєм 14 сезону шоу "Холостяк", прем'єра якого запланована на осінь 2025 року. До цього він був двічі одружений та мав стосунки з дизайнеркою Світланою Готочкіною.

Напередодні наша редакція зібрала все, що відомо про особисте життя Тараса Цимбалюка і написала про це детальний матеріал.