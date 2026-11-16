Соломія Вітвіцька похрестила сина та вперше показала личко маленького Устима
Телеведуча разом із чоловіком-військовим Олексієм Ситайлом похрестила свого первістка Устима. Зіркова мама не лише поділилася зворушливими кадрами з таїнства, а й перестала приховувати обличчя одномісячного хлопчика.
Для проведення важливого духовного обряду подружжя, яке раніше сперечалося через різні конфесії, обрало Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир у Києві. Церемонію Соломія Вітвіцька показала в інстаграмі.
Обряд хрещення відбувся, коли хлопчику виповнився один місяць. На нього знамениті батьки запросили виключно найрідніших людей та близьких друзів. Цього дня первісток телеведучої отримав духовний захист, а Вітвіцька перестала приховувати його личко. Тож на відео з хрещення маляти можна побачити, як Устим зміцнів за перший місяць життя.
Соломія Вітвіцька похрестила сина: дивіться відео
Під час таїнства священник дотримався всіх традицій: малюку зрізали невелике пасмо волосся та одягнули на шию натільний хрестик. Для святкового дня хлопчику підібрали білосніжний чоловічок з вишивкою і шапочку.
У своїх соцмережах журналістка ніжно звернулася до новоспечених хрещених батьків і подякувала їм за підтримку.
Сьогодні Устим отримав свій перший духовний оберіг. Поруч були найрідніші люди та найближчі друзі. А тепер у нього є ще й чудові хрещені, які любитимуть, підтримуватимуть і оберігатимуть його. Ми щасливі, що саме ви поруч,
– написала Вітвіцька.
Тим часом Катерина та Володимир Остапчуки не поспішають з хрещенням сина Тимофія. Нещодавно дружина ведучого розповіла, через що ще не похрестили хлопчика.