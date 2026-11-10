Катерина Остапчук розсекретила, коли вдруге стане мамою та чому не похрестила сина

Зіркова матуся активно готується до поповнення в родині та вже почала збирати гардероб для новонародженого. Вона поділилася з підписниками в інстаграмі, що багато стильних речей дістануться малюку у спадок від старшого брата Тіма.

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Катерина також встигла замовити для синів неймовірно милі парні образи та піжами для майбутніх фотосесій. Блогерка жартує, що її вагітний мозок просто стер з пам'яті всі складнощі перших місяців материнства.

Зручно, що вони обоє хлопчики й обоє зимові. Залишилося усього 2 місяці і 3 тижні– зворушливо написала Катерина.

Дата пологів / фото ostapchukkaterynaa

Також Катерина Остапчук поділилася сімейним фото й відповіла на запитання про хрестини сина. Вони з Володимиром уже знають, кого хотіли б бачити хрещеними батьками Тіма, але зібрати цих людей разом поки складно. На фото блогерка розмістила запитання від підписників: "Тіма ви вже похрестили?"

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На жаль, ні. Потенційні хрещені перебувають у різних країнах, а нам важливо, щоб ними були саме ці люди– відповіла Катерина.

Синочок Тім / фото ostapchukkaterynaa

Днями Володимир Остапчук поділився рідкісними кадрами з Канади, де показав спільне дозвілля своїх старших дітей з маленьким Тимофієм.