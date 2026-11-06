Як виглядають троє дітей Володимира Остапчука: шоумен поділився рідкісними фото з Канади

Володимир Остапчук / Фото з інстаграм-сторінки vova_ostapchuk
Український шоумен Володимир Остапчук поділився новими сімейними кадрами з Канади. Цього разу він показав усіх трьох дітей – доньку Емілію та синів Евана-Олександра й Тимофія. На фото можна побачити, як підросли старші нащадки ведучого, які народилися в його першому шлюбі.
Раніше дружина шоумена Катерина Остапчук уперше за тривалий час показала Евана. Тепер же сам Володимир в інстаграмі опублікував світлини, на яких хлопчик проводить час з братом і сестрою.
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Зокрема, на одному з фото, зробленому на дитячому майданчику, біля гірки стоїть 13-річна Емілія. Тим часом Тимофій чекає біля спуску, поки звідти з'їде його 8-річний брат Еван.
Остапчуки-молодші
Водночас обличчя дітей він вирішив не показувати.
Також Володимир поділився відео, на якому Еван веде за руку свого молодшого братика Тимофія.
Старші діти Володимира Остапчука – Емілія та Еван-Олександр – народилися в його шлюбі з Оленою Войченко. Після розлучення колишньому подружжю вдалося налагодити стосунки, а Катерина Остапчук також знайшла спільну мову з першою дружиною шоумена. Тож тепер Володимир має змогу проводити більше часу зі старшими дітьми, які вже давно живуть у Канаді.
До слова, незабаром у родині шоумена з'явиться ще одна дитина. Катерина Остапчук вагітна, тож Володимир учетверте стане батьком.
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