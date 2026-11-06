Як виглядають троє дітей Володимира Остапчука: шоумен поділився рідкісними фото з Канади

Раніше дружина шоумена Катерина Остапчук уперше за тривалий час показала Евана. Тепер же сам Володимир в інстаграмі опублікував світлини, на яких хлопчик проводить час з братом і сестрою.

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Зокрема, на одному з фото, зробленому на дитячому майданчику, біля гірки стоїть 13-річна Емілія. Тим часом Тимофій чекає біля спуску, поки звідти з'їде його 8-річний брат Еван.

Остапчуки-молодші– підписав світлину шоумен.

Водночас обличчя дітей він вирішив не показувати.

Володимир Остапчук показав своїх трьох дітей / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також Володимир поділився відео, на якому Еван веде за руку свого молодшого братика Тимофія.

Володимир Остапчук показав двох синів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Старші діти Володимира Остапчука – Емілія та Еван-Олександр – народилися в його шлюбі з Оленою Войченко. Після розлучення колишньому подружжю вдалося налагодити стосунки, а Катерина Остапчук також знайшла спільну мову з першою дружиною шоумена. Тож тепер Володимир має змогу проводити більше часу зі старшими дітьми, які вже давно живуть у Канаді.

До слова, незабаром у родині шоумена з'явиться ще одна дитина. Катерина Остапчук вагітна, тож Володимир учетверте стане батьком.