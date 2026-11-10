Екатерина Остапчук рассказала, когда во второй раз станет мамой и почему не крестила сына

Звездная мамочка активно готовится к пополнению в семье и уже начала собирать гардероб для новорожденного. Она поделилась с подписчиками в инстаграме, что многие стильные вещи малыш получит в наследство от старшего брата Тима.

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Екатерина также успела заказать для сыновей невероятно милые парные наряды и пижамы для будущих фотосессий. Блогерша шутит, что ее беременный мозг просто стер из памяти все сложности первых месяцев материнства.

Удобно, что они оба мальчики и оба зимние. Осталось всего 2 месяца и 3 недели– трогательно написала Екатерина.

Дата родов / фото ostapchukkaterynaa

Также Екатерина Остапчук поделилась семейным фото и ответила на вопрос о крестинах сына. Они с Владимиром уже знают, кого хотели бы видеть крестными родителями Тима, но собрать этих людей вместе пока сложно. На фото блогерша разместила вопрос от подписчиков: "Тима вы уже крестили?"

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К сожалению, нет. Потенциальные крестные находятся в разных странах, а нам важно, чтобы ими были именно эти люди– ответила Екатерина.

Сыночек Тим / фото ostapchukkaterynaa

На днях Владимир Остапчук поделился редкими кадрами из Канады, где показал, как его старшие дети проводят время вместе с маленьким Тимофеем.