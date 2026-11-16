Соломія Вітвіцька похрестила сина та вперше показала личко маленького Устима

Для проведення важливого духовного обряду подружжя, яке раніше сперечалося через різні конфесії, обрало Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир у Києві. Церемонію Соломія Вітвіцька показала в інстаграмі.

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Обряд хрещення відбувся, коли хлопчику виповнився один місяць. На нього знамениті батьки запросили виключно найрідніших людей та близьких друзів. Цього дня первісток телеведучої отримав духовний захист, а Вітвіцька перестала приховувати його личко. Тож на відео з хрещення маляти можна побачити, як Устим зміцнів за перший місяць життя.

Соломія Вітвіцька похрестила сина: дивіться відео

Під час таїнства священник дотримався всіх традицій: малюку зрізали невелике пасмо волосся та одягнули на шию натільний хрестик. Для святкового дня хлопчику підібрали білосніжний чоловічок з вишивкою і шапочку.

У своїх соцмережах журналістка ніжно звернулася до новоспечених хрещених батьків і подякувала їм за підтримку.

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Сьогодні Устим отримав свій перший духовний оберіг. Поруч були найрідніші люди та найближчі друзі. А тепер у нього є ще й чудові хрещені, які любитимуть, підтримуватимуть і оберігатимуть його. Ми щасливі, що саме ви поруч– написала Вітвіцька.

Тим часом Катерина та Володимир Остапчуки не поспішають з хрещенням сина Тимофія. Нещодавно дружина ведучого розповіла, через що ще не похрестили хлопчика.