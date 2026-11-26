Телеведуча Соломія Вітвіцька поділилася зворушливими кадрами з нагоди другого місяця життя сина Устима.

Новими світлинами разом із малюком та коханим, військовослужбовцем Олексієм Ситайлом, знаменитість поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

У фотосесії є кадри всієї родини разом, ніжні знімки Соломії з хлопчиком, зворушливі моменти батька з сином на руках, а також окремі фото самого крихітного Устима. Для зйомки малюка вдягли у синій комбінезончик з кумедною шапочкою та загорнули у затишні сповитки.

Телеведуча зізналася, що дитина змінюється буквально на очах:

2 місяці Устиму. Поки світ для нього – це наші руки, голоси й тепло. Він змінюється щодня і так швидко росте і постійно тішить нас своїми досягненнями: перші усмішки, перші звуки, а ми весь цей час вчимося бути батьками цього маленького хлопчика,

– написала Соломія.

За словами ведучої, материнство стало для неї зовсім новим досвідом. Вони з чоловіком поступово вчаться розуміти сина без слів, хоча без труднощів не обходиться. Головним викликом для Соломії виявилося грудне вигодовування – це забрало чимало сил і терпіння. А через недосип і втому іноді навіть виникають сумніви, чи все вона робить правильно.

До слова, нещодавно пара похрестила Устима. Таїнство пройшло у Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі в Києві у колі найближчих родичів та друзів.

А тим часом блогерка Катерина Лозовицька, яка перемогла у шоу "Холостяк-12", готується вперше стати мамою і вже розсекретила стать первістка.