46-річна телеведуча Соломія Вітвіцька відверто розповіла про майбутні пологи та хрещення сина
У квітні 2026 року телеведуча Соломія Вітвіцька повідомила, що чекає на первістка. Тепер вона поділилася подробицями вагітності.
Телеведуча в програмі "Тур зірками" розповіла, як почувається, де планує народжувати, чи розглядає партнерські пологи, а також відповіла, чи вже обрала ім'я для майбутнього сина та кого хоче бачити хрещеними батьками.
За словами Вітвіцької, вагітність минає добре, і зараз вона активно готується до появи малюка. Незабаром телеведуча планує піти в декретну відпустку.
Народжувати Соломія збирається в медичному центрі "Лелека", який розташований неподалік від її дому.
Телеведуча також зізналася, що хотіла б партнерські пологи, однак усе залежатиме від того, чи зможе бути поруч її чоловік через службу в ЗСУ.
Вона додала, що ще не визначилася з ім'ям для сина. Телеведуча хоче, щоб воно було українським і добре поєднувалося з прізвищем та по батькові.
Окрім цього, подружжя ще вирішує, де хреститиме дитину. Це питання виникло через те, що Вітвіцька з чоловіком належать до різних конфесій.
Окремо телеведуча висловилася про вибір майбутніх хрещених для дитини. Телеведуча з коханим не планують обирати кумів за принципом популярності.
Хочеться обрати людей, з якими тобі тепло, ніжно, і з яким буде комфортно малечі спілкуватися,
– сказала Соломія Вітвіцька.
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Нагадаємо, 20 червня Соломія Вітвіцька офіційно стала дружиною батька своєї майбутньої дитини Олексія Ситайла.