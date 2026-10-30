Ми з різних конфесій, – Вітвіцька розповіла про суперечки з чоловіком через хрещення сина

Телеведуча Соломія Вітвіцька активно готується до таїнства хрещення свого первістка Устима. Зірка зізналася, що через належність до різних християнських конфесій у них із чоловіком виникли суперечки щодо вибору храму.

Про підготовку до важливої події зіркова матуся розповіла підписникам у своєму інстаграмі. Виявилося, що Соломія є греко-католичкою, тоді як її коханий Олексій – православний. Саме ця деталь змусила закоханих шукати спільне рішення, яке б влаштувало обох. Зрештою парі вдалося дійти згоди.

Ми з чоловіком різних конфесій, і трохи було суперечок, в якій саме церкві будуть хрестини, але врешті знайшли компроміс,

– поділилася Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька розповіла про плани на хрещення сина / Скриншот з інстаграм-сторіс solomiyavitvitska

Який саме храм обрала родина, телеведуча поки тримає в секреті. Проте вона охоче розсекретила формат майбутнього свята, зазначивши, що гучної вечірки не буде.

Це буде камерно і лише з рідними та найближчими, нічого масштабного не плануємо,

– пояснила Соломія.

Соломія Вітвіцька розповіла про хрещення сина / Скриншот з інстаграм-сторіс solomiyavitvitska

Щодо хрещених батьків для маленького Устима, то зірка теж має чітку позицію. Вона не женеться за медійністю чи популярністю кумів, адже головним критерієм є тепло, ніжність та комфорт у спілкуванні з дитиною.

А днями телеведуча зізналася, чи вже готова до другої дитини.