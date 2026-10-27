Вітвіцька замилувала фото з сином, якому виповнився місяць, і розповіла про будні материнства

Син телеведучої Соломії Вітвіцької Устим відсвяткував перший місяць життя. З цієї нагоди ведуча сходила на святкову прогулянку та влаштувала для малюка фотосесію.

В інстаграмі вона показала нові фото з малюком. І розповіла, як минають перші тижні материнства.

Соломія Вітвіцька зізналася, що перший місяць був сповнений нових відкриттів, знайомств малюка з друзями та постійних спроб перехопити їжу між годуваннями.

Потроху звикали, що нас уже троє. Дізнавалися одне про одного, вчилися розуміти без слів і відкривали, скільки любові може вміститися в таку маленьку людину. Один місяць, а здається, Устим уже завжди був частиною нашого життя,

– зазначила телеведуча.

Вона побажала синові рости щасливим і пообіцяла, що вони з коханим будуть старанно вчитися бути найкращими батьками. І з нагоди першого місяця сина телеведуча також показала святковий тортик.

Крім того, вона похизувалася букетом червоних троянд, який отримала від коханого Олексія Ситайла.

Соломія Вітвіцька показала подарунок від коханого на місяць сина / Скриншот з інстаграм-сторіс solomiyavitvitska

А раніше Соломія Вітвіцька розповіла, що стало для неї одним із найбільших викликів у перші тижні материнства.