Наприкінці серпня відома фотографиня Соня Плакидюк перенесла операцію на хребті. І лише нещодавно вона вперше з'явилася на публіці після хірургічного втручання.

Крім того, знаменитість розсекретила, як зараз почувається.

Зірка поділилася, що вже почувається значно краще. Вона завітала на презентацію ювелірної колаборації SOVA x FROLOV і виклала фото з заходу. За словами Плакидюк, свій перший вихід у світ після операції вона пережила як слід.

Все-таки приємно мати можливість ходити прямо без пекельного болю та кульгання і врешті підняти келих ігристого на честь прекрасної події,

– зазначила фотографиня.

Що сталося з Сонею Плакидюк?

Фотографиня напередодні розповіла, що в неї відбувся прорив фіброзного кільця з виходом пульпозного ядра.

Для довідки! Розрив фіброзного кільця – це пошкодження зовнішньої оболонки міжхребцевого диска, через яке його внутрішня частина (пульпозне ядро) може виходити назовні й утворювати грижу.

Спочатку Плакидюк втратила чутливості у правій нозі, згодом з'явилися судоми. Впродовж літа Соня намагалася розв'язати цю проблему, щоб обійтися без операції, проте біль не відступав, а хода почала змінюватися.

Найважче було психологічно зважитись на оперативне втручання. Але ще важчим був постійний пекельний біль, який не відпускав ні вдень, ні вночі, що не давав ходити,

– зазначала Плакидюк.