Треба вчити мову, – Сопонару здивувала, я її чоловік-іноземець вивчив українську за два місяці
- Ірина Сопонару розповіла, що її чоловік Ріс адаптувався до життя в Україні та вивчив українську мову за два місяці.
- Ріс спочатку вивчав російську, але після вторгнення Росії перейшов на українську.
Відома українська акторка та гумористка Ірина Сопонару розповіла, як її чоловік-іноземець Ріс адаптувався до життя в Україні та швидко опанував українську мову. Йому на це знадобилося лише два місяці.
Цим Ірина Сопонару поділилася під час зйомок нового випуску шоу "єПитання", який щовівторка показують на Новому каналі о 20:00, пише Show 24.
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Як виявилося, Ріс спочатку вивчав російську, але з початком повномасштабного вторгнення Росії вирішив повністю перейти на українську та опанував її всього за два місяці.
Його мотивувало те, що він – іноземець, який живе в Україні. Не знаючи мови, це дуже складно: і в побуті, і взагалі. Мені здається, коли ти живеш в іншій країні, треба вчити мову цієї країни,
– розповіла Ірина.
Що відомо про стосунки Ірини Сопонару з Рісом
- Історія кохання пари почалася близько чотирьох років тому після зустрічі в одному зі столичних нічних закладів.
- Британець освідчився українці в травні 2023 року, а навесні 2024 вони офіційно уклали шлюб у Чернівцях.
- Згодом пара відсвяткувала невелике весілля в Україні. Водночас зі сторони нареченого була лише одна людина, оскільки інші побоялися приїжджати через війну.
- Акторка розповіла, що вони з Рісом – одна з тих парочок, які не сваряться, оскільки чоловік не любить конфлікти.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару вперше показала фото з рідними чоловіка-іноземця з Британії.