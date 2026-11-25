Після смерті у серпні 36-річної американської акторки Гейден Панеттьєрі з'ясувалося, які саме статки вона залишила.

Загальну вартість спадку оцінюють у понад 6 мільйонів доларів. Єдиною спадкоємицею всього майна знаменитості стала її 11-річна донька Кая, яку зірка народила від свого колишнього нареченого, українського боксера Володимира Кличка. Про це стало відомо з судових документів, які отримало видання Page Six.

Як свідчать матеріали справи, зірка серіалу "Нешвілл" пішла з життя, не залишивши заповіту. Загальна сума її активів становить 6 232 119 доларів. З них 1 023 600 доларів припадає на нерухомість, а решта 5 208 519 доларів – це особисте майно, кошти та інші активи акторки.

Володимир Кличко з Гейден Панеттьєрі та маленькою донькою / Фото з соцмереж

Оскільки дівчинка ще неповнолітня, у вересні Володимир Кличко звернувся до американського суду з клопотанням призначити його опікуном спадщини доньки. Він наголосив, що Кая має виключне законне право на всі статки матері. Своє призначення спортсмен назвав "терміновим і необхідним", пояснивши, що це дозволить йому законно отримувати та зберігати це майно й розпоряджатися ним від імені доньки.

Така поспішність була викликана тривожними подіями навколо нерухомості покійної. Кличко заявив у суді, що, за його інформацією, до будинку Панеттьєрі у Лос-Анджелесі заходили федеральні агенти та винесли частину цінних речей. Крім того, там зафіксували несанкціоноване проникнення сторонніх осіб. У результаті суд пішов назустріч і надав Кличку статус тимчасового опікуна спадщини його екскоханої. Аби уникнути розкрадання спадщини, Володимир оперативно найняв приватну охорону та змінив усі замки в маєтку.

Варто зазначити, що на початку жовтня 11-річна Кая разом із батьком особисто взяла участь в одному із судових слухань.