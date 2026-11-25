Общую стоимость наследства оценивают в более чем 6 миллионов долларов. Единственной наследницей всего имущества знаменитости стала ее 11-летняя дочь Кая, которую звезда родила от своего бывшего жениха, украинского боксера Владимира Кличко. Об этом стало известно из судебных документов, которые получило издание Page Six.

Adv

популярные видео

Как свидетельствуют материалы дела, звезда сериала "Нэшвилл" ушла из жизни, не оставив завещания. Общая сумма ее активов составляет 6 232 119 долларов. Из них 1 023 600 долларов приходится на недвижимость, а остальные 5 208 519 долларов – это личное имущество, средства и другие активы актрисы.

Владимир Кличко с Хейден Панеттьери и маленькой дочерью / Фото из соцсетей

Поскольку девочка еще несовершеннолетняя, в сентябре Владимир Кличко обратился в американский суд с ходатайством назначить его опекуном над наследством дочери. Он подчеркнул, что Кая имеет исключительное законное право на все имущество матери. Свое назначение спортсмен назвал "срочным и необходимым", пояснив, что это позволит ему законно получать, хранить и распоряжаться этим имуществом от имени дочери.

Реклама

Такая поспешность была вызвана тревожными событиями, связанными с недвижимостью покойной. Кличко заявил в суде, что, по его информации, в дом Панеттьери в Лос-Анджелесе заходили федеральные агенты и вынесли часть ценных вещей. Кроме того, там зафиксировали несанкционированное проникновение посторонних лиц. В результате суд пошел навстречу и предоставил Кличко статус временного опекуна наследства его бывшей возлюбленной. Чтобы избежать расхищения наследства, Владимир оперативно нанял частную охрану и сменил все замки в поместье.

Стоит отметить, что в начале октября 11-летняя Кая вместе с отцом лично приняла участие в одном из судебных заседаний.