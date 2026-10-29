Случайная передозировка и пропавшее имущество: полиция закрыла дело о смерти бывшей возлюбленной Кличко

Об этом сообщает издание "Us Weekly", которому полицейское управление Гринвилла предоставило заявление в среду, 28 октября. Правоохранители пояснили, что учли как заключение судебно-медицинской экспертизы, так и результаты собственного расследования.

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Звезду сериалов "Герои" и "Нэшвилл" нашли без сознания в квартире в Гринвилле 16 августа. Медики констатировали смерть 36-летней актрисы. В квартире тогда находились ее бойфренд Брайан Хикерсон и его брат Зак.

Согласно отчету коронера, причиной смерти стала случайная передозировка несколькими веществами, среди которых был фентанил. За несколько недель до трагедии Панеттьери проходила реабилитацию.

Хейден Панеттьери / фото haydenpanettiere

Однако решение местной полиции не означает подтвержденного завершения работы всех ведомств. Управление по борьбе с наркотиками США не ответило на запрос AP о статусе дела, а представительница полиции Гринвилла отказалась комментировать возможные расследования других органов.

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Отдельно продолжается урегулирование вопросов, связанных с имуществом актрисы. Ее бывший жених Владимир Кличко сообщил суду Калифорнии, что часть вещей взяли федеральные правоохранители, расследовавшие смерть Панеттьери. По его словам, остальное имущество оказалось у неназванного человека, который не является родственником актрисы и намеревался его продать.

Хейден Панеттьери и Владимир Кличко с дочерью / фото из социальных сетей

В октябре суд предоставил Кличко юридические полномочия для защиты имущества Панеттьери в интересах их 11-летней дочери – единственной наследницы актрисы.

По словам отца Хейден, которые он передал следователям, незадолго до смерти она планировала поехать к дочери в Украину. Встреча должна была состояться через несколько дней после того, как произошла трагедия.