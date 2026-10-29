Випадкове передозування та зникле майно: поліція закрила справу смерті екскоханої Кличка

Про це повідомляє видання "Us Weekly", якому поліцейський департамент Грінвілла надав заяву у середу, 28 жовтня. Правоохоронці пояснили, що врахували як висновок судово-медичної експертизи, так і результати власного розслідування.

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Зірку серіалів "Герої" та "Нешвілл" знайшли непритомною у квартирі в Грінвіллі 16 серпня. Медики констатували смерть 36-річної акторки. У помешканні тоді перебували її бойфренд Браян Гікерсон і його брат Зак.

Згідно зі звітом коронера, причиною смерті стало випадкове передозування кількома речовинами, серед яких був фентаніл. За кілька тижнів до трагедії Панеттьєрі проходила реабілітацію.

Гейден Панеттьєрі / фото haydenpanettiere

Однак рішення місцевої поліції не означає підтвердженого завершення роботи всіх відомств. Управління боротьби з наркотиками США не відповіло на запит AP щодо статусу справи, а представниця поліції Грінвілла відмовилася коментувати можливі розслідування інших органів.

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Окремо триває врегулювання питань, пов'язаних із майном акторки. Її колишній наречений Володимир Кличко повідомив суду Каліфорнії, що частину речей забрали федеральні правоохоронці, які розслідували смерть Панеттьєрі. За його словами, інше майно опинилося в неназваної людини, яка не є родичем акторки та мала намір його продати.

Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко з донькою / фото з соціальних мереж

У жовтні суд надав Кличку юридичні повноваження для захисту майна Панеттьєрі в інтересах їхньої 11-річної доньки – єдиної спадкоємиці акторки.

За словами батька Гейден, які він передав слідчим, незадовго до смерті вона планувала поїхати до доньки в Україну. Зустріч мала відбутися за кілька днів після того, як сталася трагедія.