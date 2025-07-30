Відома українська співачка Roxolana, чий трек "Мистецтво" розривав тікток, 30 липня святкує свій 28 день народження. З цієї нагоди вона вирішила поділитися з шанувальниками шокуючою новиною.

Артистка очікує на дитину. Вона вже показала перші кадри з помітно округлим животиком. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Roxolana.

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Так, Roxolana оголосила, що вперше стане мамою, опублікувавши фото в обтислому блакитному боді та джинсах, зроблене просто в полі.

Найкращий подарунок,

– написала співачка під фото.

І вирішила поки інших деталей не розголошувати.

Даша Астаф'єва, Надя Дорофєєва, Злата Огнєвіч, Віталій Козловський та багато інших знаменитостей вже привітали Роксолану з цією радісною новиною

Українські зірки привітали Roxolana з вагітністю / Скриншоти з інстаграму

Нагадаємо, лише нещодавно ще одна українська знаменитість шокувала всіх змінами в особистому житті – Леся Нікітюк на початку літа вперше стала мамою. У неї народився син від українського військового Дмитра Бабчука.