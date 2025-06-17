Після хвилі критики: співзасновниця Sister's Aroma виправдалась за лайк під постом путіністки
- Юлія Бурковська, співзасновниця Sister's Aroma, опинилася в центрі скандалу через лайк поста путіністки Вікторії Боні, але заперечила, що зробила це.
Співзасновниця українського бренду Sister's Aroma Юлія Бурковська потрапила в скандал. Все через лайк на допис путіністки.
Тепер бізнесвумен прокоментувала інцидент. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Юлії Бурковської.
До теми Лайкнула допис путіністки: співзасновниця бренду Sister's Aroma потрапила у скандал
Так, користувачка соцмережі Threads @vodolazkaya.ya помітила лайк від Юлії Бурковської під публікацією Вікторії Боні – російської акторки, яка похизувалася, що підняла прапор країни-агресорки на Еверест.
Скриншот із лайком Бурковської облетів соцмережі та викликав хвилю обурення. На тлі цього галасу співзасновниця Sister's Aroma записала відеопояснення.
Вдумайтесь. Я два дні тому тільки виїхала з України. Сиділа під бомбами, в бомбосховищі. У мене серце розривається від того жаху, що відбувається в Україні. Як я можу лайкнути російський прапор, розуміючи, що я й мій бренд завжди під прицілом хейтерів. Я спеціально полізла й подивилась — мого лайку там нема,
– сказала Юлія.
У який скандал раніше потрапляв бренд Sister's Aroma
У 2022 році бренд опинився під шквалом критики через те, що його продукція продовжувала продаватися в Росії після початку повномасштабної війни.
Тоді Юлія та Дарина Бурковські, засновниці бренду, заявили, що товари були у їхніх колишніх партнерів в Росії ще до 24 лютого 2022 року.
Попри офіційний лист від Державної митної служби, що з 24 лютого бренд не здійснював постачання до країни-терористки, користувачі звернули увагу: в російських магазинах продаються товари в новому пакуванні, яке було презентоване вже після вторгнення Росії.
Sister's Aroma пояснили це тим, що частина продукції у новому дизайні зберігалась на складі в Харківській області. Після окупації ці запаси, за словами бренду, було вивезено до Бєлгорода, а потім – перепродано.