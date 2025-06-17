Після хвилі критики: співзасновниця Sister's Aroma виправдалась за лайк під постом путіністки

Співзасновниця українського бренду Sister's Aroma Юлія Бурковська потрапила в скандал. Все через лайк на допис путіністки.

Тепер бізнесвумен прокоментувала інцидент. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Юлії Бурковської.

До теми Лайкнула допис путіністки: співзасновниця бренду Sister's Aroma потрапила у скандал

Так, користувачка соцмережі Threads @vodolazkaya.ya помітила лайк від Юлії Бурковської під публікацією Вікторії Боні – російської акторки, яка похизувалася, що підняла прапор країни-агресорки на Еверест.

Скриншот із лайком Бурковської облетів соцмережі та викликав хвилю обурення. На тлі цього галасу співзасновниця Sister's Aroma записала відеопояснення.

Вдумайтесь. Я два дні тому тільки виїхала з України. Сиділа під бомбами, в бомбосховищі. У мене серце розривається від того жаху, що відбувається в Україні. Як я можу лайкнути російський прапор, розуміючи, що я й мій бренд завжди під прицілом хейтерів. Я спеціально полізла й подивилась — мого лайку там нема,

– сказала Юлія.

У який скандал раніше потрапляв бренд Sister's Aroma

У 2022 році бренд опинився під шквалом критики через те, що його продукція продовжувала продаватися в Росії після початку повномасштабної війни.

Тоді Юлія та Дарина Бурковські, засновниці бренду, заявили, що товари були у їхніх колишніх партнерів в Росії ще до 24 лютого 2022 року.

Попри офіційний лист від Державної митної служби, що з 24 лютого бренд не здійснював постачання до країни-терористки, користувачі звернули увагу: в російських магазинах продаються товари в новому пакуванні, яке було презентоване вже після вторгнення Росії.

Sister's Aroma пояснили це тим, що частина продукції у новому дизайні зберігалась на складі в Харківській області. Після окупації ці запаси, за словами бренду, було вивезено до Бєлгорода, а потім – перепродано.