Теперь бизнесвумен прокомментировала инцидент. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Юлии Бурковской.

К теме Лайкнула сообщение путинистки: соучредитель бренда Sister's Aroma попала в скандал

Так, пользовательница соцсети Threads @vodolazkaya.ya заметила лайк от Юлии Бурковской под публикацией Виктории Бони – российской актрисы, которая похвасталась, что подняла флаг страны-агрессора на Эверест.

Скриншот с лайком Бурковской облетел соцсети и вызвал волну возмущения. На фоне этой шумихи соосновательница Sister's Aroma записала видеообъяснение.

Вдумайтесь. Я два дня назад только выехала из Украины. Сидела под бомбами, в бомбоубежище. У меня сердце разрывается от того ужаса, происходящего в Украине. Как я могу лайкнуть российский флаг, понимая, что я и мой бренд всегда под прицелом хейтеров. Я специально полезла и посмотрела – моего лайка там нет,

– сказала Юлия.

В какой скандал ранее попадал бренд Sister's Aroma

В 2022 году бренд оказался под шквалом критики из-за того, что его продукция продолжала продаваться в России после начала полномасштабной войны.

Тогда Юлия и Дарья Бурковские, основательницы бренда, заявили, что товары были у их бывших партнеров в России еще до 24 февраля 2022 года.

Несмотря на официальное письмо от Государственной таможенной службы, что с 24 февраля бренд не осуществлял поставки в страну-террористку, пользователи обратили внимание: в российских магазинах продаются товары в новой упаковке, которая была представлена уже после вторжения России.

Sister's Aroma объяснили это тем, что часть продукции в новом дизайне хранилась на складе в Харьковской области. После оккупации эти запасы, по словам бренда, были вывезены в Белгород, а затем – перепроданы.