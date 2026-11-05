Переможець "Фабрики зірок-3" Стас Шурінс неочікувано виконав українською хіт KADNAY
Переможець популярного шоу "Фабрика зірок-3" Стас Шурінс, який роками майже не з'являвся в українському публічному просторі, неочікувано нагадав про себе. Співак переспівав солов'їною відомий хіт гурту KADNAY "Запах твого волосся".
Відео свого чуттєвого виконання артист виклав в інстаграмі та зізнався: цей трек уже давно є його найулюбленішим у репертуарі колег.
Шурінс також із гумором попередив слухачів, щоб ті не критикували його вимову, нагадавши про своє коріння:
Любимо KADNAY та його музику. Але Шурінса та його українську мову камінням не закидайте. Я ж латвієць – мені можна. Бро, величезне тобі дякую за цю красу. Що зміг, те зробив,
– написав музикант.
Шанувальники в коментарях зустріли кавер Стаса із захватом. Люди пишуть, що скучили за його впізнаваним оксамитовим голосом, а саме виконання викликає мурашки по шкірі.
Коментарі під відео Стаса Шурінса, який заспівав пісню "Запах твого волосся" / Скриншоти з інстаграму
Не промовчав і KADNAY. Гурту нова версія припала до душі, тож бенд коротко відповів: "Ну мед".
Схоже, після тривалої паузи Стас Шурінс серйозно налаштований повернутися в музику – зовсім нещодавно він також випустив новий англомовний трек Open up.
А раніше Христина Соловій переспівала хіт Сестрички Віки з 90-х.