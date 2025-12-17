Який вигляд Степан Гіга мав у молодості: рідкісні кадри з минулого

Смерть Степана Гіги – велика втрата для української музики та культури. Артист все своє життя присвятив творчості – від самого дитинства до останніх місяців життя.

Степан Гіга наполегливо працював для того, щоб реалізуватися у музичній сфері. 24 Канал пропонує пригадати, як він розпочинав свій шлях та який вигляд мав у юності.

Народний артист України народився у селі Білки на Закарпатті у звичайній сім'ї: його батько був кочегаром, а мати працювала на заводі. Любов до музики супроводжувала Степана Гігу з самого дитинства. Його вміння помітив шкільний вчитель співів Михайло Копинець, який почав давати хлопцю уроки вокалу та гри на баяні.

Понад усе Степан Гіга хотів вирватися з села та вступити до музичного училища в Ужгороді. Однак юнаку не вдалося вступити ні після 8 класу, ні після 9 та 10. Після невдалих спроб музикант на певний час відклав мрію та працював слюсарем, водієм вантажівки.

Згодом 2 роки прослужив в армії. Повернувшись, вирішив ще раз спробувати вступити до училища – і вже четверта спроба була успішною.



Степан Гіга в юності

Степан Гіга закінчив навчання екстерном, а вже у 1983 році вступив до Київської консерваторії на вокальний факультет до Костянтина Огнєвого.



Степан Гіга в юності

Після завершення університету Степану Гізі надходило багато пропозицій роботи в різних містах України. Але він зробив доленосне рішення та повернувся на рідне Закарпаття. Там співак створив гурт "Бескид", а згодом заснував студію звукозапису GIGARecords.



Степан Гіга в юності

У 1995 році Степан Гіга випустив дебютний альбом, а вже через 3 роки став заслуженим артистом України. У 2002 році музикант здобув звання народного артиста України, у 2006 йому вручили золотий орден Андрея Первозванного I ступеня.

Степан Гіга – перший співак в незалежній Україні, який отримав нагороду "Золотий диск". Він став істинно народним артистом, пісні якого обожнюють від дітей до дорослих.

Степан Гіга у 1990-х

Що відомо про смерть Степана Гіги?