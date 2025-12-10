У команді Степана Гіги вперше прокоментували чутки про те, що артист впав у кому
- Команда Степана Гіги спростувала інформацію про його перебування в комі, заявивши, що його стан важкий, але стабільний, і він отримує необхідну медичну допомогу.
- Журналіст Віталій Глагола, який опублікував новину про кому, зазначив, що готовий опублікувати спростування, якщо команда Гіги надасть офіційний коментар.
Днями журналіст Віталій Глагола опублікував допис у своєму телеграм-каналі, де повідомив, що народний артист України Степан Гіга перебуває у комі. Він стверджував, що це йому повідомили джерела, наближені до родини співака.
Тепер же інформацію прокоментувала команда виконавця. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку піар-менеджерки Степана Гіги.
Ірена Зайко опублікувала серію інстаграм-сторіс, де поділилася скриншотами переписки з Віталієм Глаголою. Піар-директорка артиста звернулася до журналіста з офіційним запитом. Вона вимагала або показати докази, або видалити матеріал і публічно перепросити.
Прошу надати офіційні та перевірені посилання, з яких була взята інформація, адже її масштабування до рівня "сенсації" не має нічого спільного з правдивістю,
– написала Ірена Зайко.
Журналіст відповів, що довіряє своїм джерелам і не зобов'язаний їх розкривати. Віталій Глагола також зазначив, що готовий опублікувати спростування, якщо артист чи його команда дадуть коментар.
Піар-директорка у відповідь заявила, що стан Степана Петровича важкий, але стабільний, і він отримує всю необхідну медичну допомогу. Ірена наголосила, що в разі будь-яких змін офіційну інформацію першими публікуватиме пресцентр артиста.
У команді Степана Гіги зробили нову заяву про його стан здоров'я / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стан здоров'я Степана Гіги?
- 19 листопада команда артиста повідомила про скасування найближчих концертів у зв'язку із хворобою Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням.
- Народний артист України перебуває в одній із львівських лікарень.
- Згодом у медіа з'явилася інформація, що співаку ампутували ногу вище коліна. Щоправда, цю інформацію в команді Степана Гіги наразі не підтвердили.