У команді Степана Гіги вперше прокоментували чутки про те, що артист впав у кому

Днями журналіст Віталій Глагола опублікував допис у своєму телеграм-каналі, де повідомив, що народний артист України Степан Гіга перебуває у комі. Він стверджував, що це йому повідомили джерела, наближені до родини співака.

Тепер же інформацію прокоментувала команда виконавця. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку піар-менеджерки Степана Гіги.

Ірена Зайко опублікувала серію інстаграм-сторіс, де поділилася скриншотами переписки з Віталієм Глаголою. Піар-директорка артиста звернулася до журналіста з офіційним запитом. Вона вимагала або показати докази, або видалити матеріал і публічно перепросити.

Прошу надати офіційні та перевірені посилання, з яких була взята інформація, адже її масштабування до рівня "сенсації" не має нічого спільного з правдивістю,

– написала Ірена Зайко.

У команді Степана Гіги зробили нову заяву про його стан здоров'я / Скриншот з інстаграм-сторіс

Журналіст відповів, що довіряє своїм джерелам і не зобов'язаний їх розкривати. Віталій Глагола також зазначив, що готовий опублікувати спростування, якщо артист чи його команда дадуть коментар.

Піар-директорка у відповідь заявила, що стан Степана Петровича важкий, але стабільний, і він отримує всю необхідну медичну допомогу. Ірена наголосила, що в разі будь-яких змін офіційну інформацію першими публікуватиме пресцентр артиста.



Що відомо про стан здоров'я Степана Гіги?