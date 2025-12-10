В команде Степана Гиги впервые прокомментировали слухи, что он впал в кому

На днях журналист Виталий Глагола опубликовал пост в своем телеграмм-канале, где сообщил, что народный артист Украины Степан Гига находится в коме. Он утверждал, что это ему сообщили источники, приближенные к семье певца.

Теперь же информацию прокомментировала команда исполнителя. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу пиар-менеджера Степана Гиги.

Ирэна Зайко опубликовала серию инстаграм-сторис, где поделилась скриншотами переписки с Виталием Глаголой. Пиар-директор артиста обратилась к журналисту с официальным запросом. Она требовала или показать доказательства, или удалить материал и публично извиниться.

Прошу предоставить официальные и проверенные ссылки, из которых была взята информация, ведь ее масштабирование до уровня "сенсации" не имеет ничего общего с правдивостью,

– написала Ирэна Зайко.

В команде Степана Гиги сделали новое заявление о его состоянии здоровья / Скриншот из инстаграм-сторис

Журналист ответил, что доверяет своим источникам и не обязан их раскрывать. Виталий Глагола также отметил, что готов опубликовать опровержение, если артист или его команда дадут комментарий.

Пиар-директор в ответ заявила, что состояние Степана Петровича тяжелое, но стабильное, и он получает всю необходимую медицинскую помощь. Ирена отметила, что в случае каких-либо изменений официальную информацию первыми будет публиковать пресс-центр артиста.



Что известно о состоянии здоровья Степана Гиги?