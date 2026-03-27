Обвинувачена у стрільбі по будинку Ріанни не визнала себе винною у замаху на вбивство

Жінка з Флориди, яка нібито стріляла по будинку барбадоської співачки Ріанни, не визнала себе винною у замаху на вбивство та понад десятці пов'язаних із цим звинувачень.

Про це повідомляє BBC. 35-річну Іванну Лізетт Ортіс звинувачують у спробі вбивства Ріанни після того, як вона нібито вистрілила з напівавтоматичної гвинтівки по особняку співачки в Беверлі-Крест 8 березня.

До теми Жінка, яка стріляла по будинку Ріанни, може отримати довічне ув'язнення

У судових документах стверджується, що Іванна Лізетт Ортіс намагалася застрелити Ріанну, її обранця, американського репера A$AP Rocky, їхніх трьох малолітніх дітей та інших осіб, що перебували у будинку.

Жінці може загрожувати довічне ув'язнення. Вона залишається під вартою. У середу у Верховному суді округу Лос-Анджелес через свого адвоката обвинувачена заявила, що невинна.

Ортіс має повернутися на попереднє слухання 8 квітня. Розмір застави – 1,875 млн доларів США. Адвокат жінки намагався зменшити суму, але прокурор округу Лос-Анджелес Александер Ботт заявив, що Іванну звинувачують у тому, що вона зробила близько 20 пострілів зі зброї типу AR, що загрожувало життю людей.

У суді Ботт зазначав, що Ортіс нібито мала з собою перуку для маскування. Він вважає, що це свідчить про те, що жінка спланувала ймовірний злочин.

Іванні Лізетт Ортіс висунули й низку інших звинувачень, зокрема звинувачення у нападі із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї та три пункти звинувачення у стрільбі по житловому будинку або кемпінгу.

Жінка під'їхала до особняка Ріанни та кілька разів вистрілила у нього зі зброї, а потім втекла. Її білий автомобіль Tesla перебував приблизно за 12 кілометрів від помешкання співачки в торговому центрі в Шерман-Оукс, де Ортіс й взяли під варту.

Як пише The Guardian, понад десять років Іванна є ліцензованим логопедом. На прохання генерального прокурора штату було постановлено, що їй слід заборонити працювати у Каліфорнії.

