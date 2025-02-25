"Руками могли залізти в штани": студенти театральних вишів шокували історіями про домагання

Видання NGL.media опублікувало розслідування щодо численних випадків домагань, насильства і неприйнятної поведінки з боку викладачів театральних закладів України. Журналісти зібрали свідчення 20 жінок і чоловіків про домагання та насильство під час навчання акторської майстерності.

Потерпілі надали показання проти кількох впливових осіб у театральному середовищі України. Серед них – Андрій Білоус, Юрій Висоцький, Лев Сомов та інші, пише 24 Канал з посиланням на NGL.media.

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Так, серед звинувачених є Андрій Білоус – викладач режисури й акторської майстерності Національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого (КНУТКіТ), директор Київського національного академічного Молодого театру, заслужений діяч мистецтв України.



Андрій Білоус / Фото з відкритих джерел

Акторка Молодого театру Анна-Марія Баранова розповіла шокуючу історію: "Я приходила до нього в кабінет просто поговорити, я його сприймала, напевно, як свого театрального батька... І в якийсь момент мого монологу він торкнувся однієї з моїх грудей. Я нічого не зрозуміла, була в дуже дивному, шоковому стані... я точно відсунулася і далі договорила, що хотіла сказати, пішла з кабінету і більше ніколи наодинці в той кабінет не заходила".

Інша актриса театру Лілія Семенюк стверджує, що Білоус намагався схилити її до того, щоб вона надіслала йому свої фото інтимного характеру. За словами дівчини, вона спочатку сприймала це як "дивний спосіб спілкування" митця, який вчить позбавлятися комплексів.

Софія Сапожнік теж спілкувалася з Андрієм Білоусом. Дівчина повідомила, що викладач кожного разу, коли робив непристойні коментарі чи вульгарні жарти, одразу ж видаляв повідомлення.

За її словами, викладач часто маніпулював розмовами, ставлячи все більш особисті запитання, зокрема, "які інтимні фотографії подобаються".

Одного разу він надіслав мені інтимне фото частини тіла іншої студентки чи працівниці театру і сказав: "Подивись, що мені надсилають як другу". Я була в жаху й не знала, як реагувати. Потім він запитав, чи можу я зробити для нього щось подібне. Я твердо відповіла – ні,

– зазначила Софія.

Ще одна акторка поділилася своєю неприємною історією взаємодії з режисером, проте вирішила залишитись анонімною. Так, за словами дівчини, одного разу Андрій Білоус підійшов ззаду і почав м'яти її груди. Після цього вона втекла. Інша історія відбулася з нею згодом: "Знову випадок стався в його кабінеті. Після якоїсь розмови я збиралась йти, та він обійняв мене. Після обіймів, не відпускаючи, трохи відсторонився від мене, поглянув в моє обличчя, взявся за нього рукою та поліз мене цілувати. Пам'ятаю тільки, як сильно затисла своє обличчя, намагалась сховати свої губи".

У якийсь момент він сказав, що моя сукня мене повнить, і запитав, чи є в мене щось під сукнею та чи не могла б я її зняти, щоб він подивився мою фігуру. Я тоді розгубилася, але подумала, що він просто хоче подивитися фігуру, і в цьому немає нічого такого. Коли я її зняла, він підійшов і почав торкатися мого тіла. При цьому він казав, що я дуже затиснена, і це великий мінус в акторській професії. Він ще тоді запитав, на що я готова задля того, аби позбутися скутості. За кілька секунд він вже торкався моїх грудей і почав знімати з мене топік. У цей момент я різко відступила від нього. Він, мабуть, зрозумів, що я не зможу відповісти на його дії так, як він це собі уявляв, і сказав, що я закомплексована і боюся людини, яка хоче мені допомогти. Після цього інциденту я припинила з ним будь-яке спілкування.,

– анонімно розповіла ще одна з потерпілих.

Яна Івасюк, Ірина Лазер і Катерина Євдощук надали свідчення проти Юрія Марчака, який очолював Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської 26 років, до березня 2023-го.



Юрій Марчак / Скриншот з інтерв'ю ІА "АСС"

За словами дівчат, він готував їх до вступу в університет, при цьому "були поцілунки на початку і в кінці заняття". Коли хтось заважав, "він закривав на ключ двері", а під час занять міг вживати алкоголь.

Кожна зустріч і прощання – це були дуже міцні обійми й поцілунки... У слині були та вуха, і щоки. Це могло доходити до того, що просто руками могли залізти тобі в штани під спідню білизну і торкатися твоїх геніталій, і так само грудей. Я кожного вечора приходила додому, йшла в душ і намагалася просто все повідтирати, всі ці місця, де він мене торкався,

– пригадала Катерина.

Водночас Ірина розповіла: "Він просто накинувся, схопив мене, підняв над землею, роздягав, цілував. У мене було відчуття, що мене ґвалтують".

Володимир Галицький, старший викладач кафедри кінорежисури та кінодраматургії КНУТКіТ, заслужений діяч мистецтв України, також став об'єктом звинувачень.



Володимир Галицький / Фото з відкритих джерел

Студентка Дарина Пасічник розповіла: "Це все тривало десь протягом пів години: він просто під прикриттям майстер-класу мацав моє тіло, не питаючи дозволу». За її словами, іншим одногрупницям було ще гірше: "Там були ситуації, коли він їм особисто проводив майстер-класи й пропонував їм секс утрьох з його дружиною"".

Ще одна студентка КНУТКіТ, яка вирішила залишитись анонімною, розповіла, як Галицький використав свій статус викладача для сексуальних домагань. Спочатку він призначив їй зустріч нібито для здачі академрізниці. Розмова почалася з професійних тем – дівчина показувала свої художні фотографії. Викладач виявив зацікавленість і запросив студентку до своєї "робочої студії", яка виявилася звичайною квартирою. Згодом він почав пригощати дівчину алкоголем, заводити розмови на інтимні теми, робити компліменти. Коли вона сказала, що їй треба йти, Галицький наполіг, щоб дівчина залишилася, аргументуючи це пізньою годиною та відсутністю транспорту.

Ми продовжували пити й спілкуватися на сексуальні, відкриті теми й потім він запропонував фотосесію. Сказав: "В мене є ідея. Ти будеш а-ля Діва Марія, така цнотлива, перший архетип жінки"... Він запропонував роздягнутися повністю, тобто без трусів, без нічого, і йти в зал. Я спочатку не була впевнена, думаю, ні, ми ж п'яні… Але він казав, що це робота, що в будь-яких випадках я повинна бути на висоті, у готовності. І я погодилась.

Під час фотосесії, яка тривала до 3-4 години ранку, викладач не лише фотографував оголену студентку, але й примусив її до мастурбації на камеру, а потім торкався її геніталій. Вранці Галицький видалив зроблені вночі фотографії й "подарував" студентці ділдо.

Проти Олександра Балабана, який працював у Київському національному університеті культури і мистецтв до 3 лютого 2025 року, також висунули серйозні звинувачення.



Олександр Балабан / Фото з відкритих джерел

За словами студентів, він "роздягав на сцені студенток" та проводив так звані "антицелюлітні масажі". Як зазначає акторка Єлизавета Яковишина: "Ніхто не розумів, що якщо 60+ років, вибачте, дід торкається твоїх ніг і вище – це не ок".

Крім того, Балабан міг звертатися до студенток, використовуючи слова "пр*ст*тутки" і "бл*ді", а вийти в туалет під час репетиції чи розминки було "неприпустимо".

У матеріалі NGL.media також згадують викладачі Лева Сомов і Юрія Висоцького, які практикували психологічне та фізичне насильство під час навчання.



Юрій Висоцький та Лев Сомов / Колаж 24 Каналу

Сомов, за словами студентів, міг дозволити собі такі фрази як: "Вы не люди, вы тв*ри", "Ты г*вно, а не актриса", "Еще раз мне в глаза посмотришь – покажу п*с*ку". Були випадки, коли він плював дівчині в обличчя або давав ляпас.

Щодо Висоцького, актор Сергій Волосовець розповів: "Час від часу Юрій Пилипович обирав собі улюблену студентку на день репетицій і садовив поруч із собою правобіч... І під час показу чи при обговоренні траплялися викиди енергії, емоційні сплески, які супроводжувались покладанням рук на колінця дівчини або міцних обіймів".

У нього не було якоїсь типової поведінки. Він міг прийти в дуже хорошому настрої, посміхатися, жартувати, розповідати смішні історії зі свого життя, надихати студентів, а міг, без видимої для нас причини, прийти дуже засмученим, обуреним,

– зазначила акторка Станіслава Красовська, яка навчалася в майстерні Висоцького.

Що про звинувачення кажуть викладачі