Потерпевшие дали показания против нескольких влиятельных лиц в театральной среде Украины. Среди них – Андрей Белоус, Юрий Высоцкий, Лев Сомов и другие, пишет 24 Канал со ссылкой на NGL.media.

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Так, среди обвиняемых есть Андрей Белоус – преподаватель режиссуры и актерского мастерства Национального университета театра, кино и телевидения им. И.К.Карпенко-Карого (КНУТКиТ), директор Киевского национального академического Молодого театра, заслуженный деятель искусств Украины.



Андрей Белоус / Фото из открытых источников

Актриса Молодого театра Анна-Мария Баранова рассказала шокирующую историю: "Я приходила к нему в кабинет просто поговорить, я его воспринимала, наверное, как своего театрального отца... И в какой-то момент моего монолога он коснулся одной из моих грудей. Я ничего не поняла, была в очень странном, шоковом состоянии... я точно отодвинулась и дальше договорила, что хотела сказать, ушла из кабинета и больше никогда наедине в тот кабинет не заходила".

Другая актриса театра Лилия Семенюк утверждает, что Билоус пытался склонить ее к тому, чтобы она прислала ему свои фото интимного характера. По словам девушки, она сначала воспринимала это как "странный способ общения" режиссера, который учит избавляться от комплексов.

София Сапожник тоже общалась с Андреем Билоусом. Девушка сообщила, что преподаватель каждый раз, когда делал непристойные комментарии или пошлые шутки, сразу же удалял сообщения.

По ее словам, преподаватель часто манипулировал разговорами, ставя все более личные вопросы, в частности, "какие интимные фотографии нравятся".

Однажды он прислал мне интимное фото части тела другой студентки или работницы театра и сказал: "Посмотри, что мне присылают как другу". Я была в ужасе и не знала, как реагировать. Затем он спросил, могу ли я сделать для него что-то подобное. Я твердо ответила – нет,

– отметила София.

Еще одна актриса поделилась своей неприятной историей взаимодействия с режиссером, однако решила остаться анонимной. Так, по словам девушки, однажды Андрей Белоус подошел сзади и начал мять ее грудь. После этого она убежала. Другая история произошла с ней потом: "Опять случай произошел в его кабинете. После какого-то разговора я собиралась уходить, и он обнял меня. После объятий, не отпуская, немного отстранился от меня, взглянул в мое лицо, взялся за него рукой и полез меня целовать. Помню только, как сильно зажала свое лицо, пыталась спрятать свои губы".

В какой-то момент он сказал, что мое платье меня полнит, и спросил, есть ли у меня что-то под платьем и не могла бы я его снять, чтобы он посмотрел мою фигуру. Я тогда растерялась, но подумала, что он просто хочет посмотреть фигуру, и в этом нет ничего такого. Когда я ее сняла, он подошел и начал трогать мое тело. При этом он говорил, что я очень зажата, и это большой минус в актерской профессии. Он еще тогда спросил, на что я готова ради того, чтобы избавиться от скованности. Через несколько секунд он уже касался моей груди и начал снимать с меня топик. В этот момент я резко отступила от него. Он, видимо, понял, что я не смогу ответить на его действия так, как он это себе представлял, и сказал, что я закомплексована и боюсь человека, который хочет мне помочь. После этого инцидента я прекратила с ним любое общение.,

– анонимно рассказала еще одна из пострадавших.

Яна Ивасюк, Ирина Лазер и Екатерина Евдощук дали показания против Юрия Марчака, который возглавлял Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской 26 лет, до марта 2023-го.



Юрий Марчак / Скриншот из интервью ИА "АСС"

По словам девушек, он готовил их к поступлению в университет, при этом "были поцелуи в начале и в конце занятия". Когда кто-то мешал, "он закрывал на ключ дверь", а во время занятий мог употреблять алкоголь.

Каждая встреча и прощание – это были очень крепкие объятия и поцелуи... В слюне были и уши, и щеки. Это могло доходить до того, что просто руками могли залезть тебе в штаны под нижнее белье и касаться твоих гениталий, и так же груди. Я каждый вечер приходила домой, шла в душ и пыталась просто все пооттереть, все эти места, где он меня касался,

– вспомнила Екатерина.

В то же время Ирина рассказала: "Он просто набросился, схватил меня, поднял над землей, раздевал, целовал. У меня было ощущение, что меня насилуют".

Владимир Галицкий, старший преподаватель кафедры кинорежиссуры и кинодраматургии КНУТКиТ, заслуженный деятель искусств Украины, также стал объектом обвинений.



Владимир Галицкий / Фото из открытых источников

Студентка Дарья Пасечник рассказала: "Это все продолжалось где-то в течение получаса: он просто под прикрытием мастер-класса щупал мое тело, не спрашивая разрешения". По ее словам, другим одногруппницам было еще хуже: "Там были ситуации, когда он им лично проводил мастер-классы и предлагал им секс втроем с его женой"".

Еще одна студентка КНУТКиТ, которая решила остаться анонимной, рассказала, как Галицкий использовал свой статус преподавателя для сексуальных домогательств. Сначала он назначил ей встречу якобы для сдачи академразницы. Разговор начался с профессиональных тем – девушка показывала свои художественные фотографии. Преподаватель проявил заинтересованность и пригласил студентку в свою "рабочую студию", которая оказалась обычной квартирой. Впоследствии он начал угощать девушку алкоголем, заводить разговоры на интимные темы, делать комплименты. Когда она сказала, что ей надо идти, Галицкий настоял, чтобы девушка осталась, аргументируя это поздним временем и отсутствием транспорта.

Мы продолжали пить и общаться на сексуальные, открытые темы и потом он предложил фотосессию. Сказал: "У меня есть идея. Ты будешь а-ля Дева Мария, такая целомудренная, первый архетип женщины"... Он предложил раздеться полностью, то есть без трусов, без ничего, и идти в зал. Я сначала не была уверена, думаю, нет, мы же пьяны... Но он говорил, что это работа, что в любых случаях я должна быть на высоте, в готовности. И я согласилась.

Во время фотосессии, которая длилась до 3-4 часов утра, преподаватель не только фотографировал обнаженную студентку, но и принудил ее к мастурбации на камеру, а затем касался ее гениталий. Утром Галицкий удалил сделанные ночью фотографии и "подарил" студентке дилдо.

Против Александра Балабана, который работал в Киевском национальном университете культуры и искусств до 3 февраля 2025 года, также выдвинули серьезные обвинения.



Александр Балабан / Фото из открытых источников

По словам студентов, он "раздевал на сцене студенток" и проводил так называемые "антицеллюлитные массажи". Как отмечает актриса Елизавета Яковишина: "Никто не понимал, что если 60+ лет, извините, дед касается твоих ног и выше – это не ок".

Кроме того, Балабан мог обращаться к студенткам, используя слова "проститутки" и "бл*ди", а выйти в туалет во время репетиции или разминки было "недопустимо".

В материале NGL.media также упоминают преподавателей Льва Сомов и Юрия Высоцкого, которые практиковали психологическое и физическое насилие во время обучения.



Юрий Высоцкий и Лев Сомов / Коллаж 24 Канала

Сомов, по словам студентов, мог позволить себе такие фразы как: "Вы не люди, вы тв*ри", "Ты го*но, а не актриса", "Еще раз мне в глаза посмотришь – покажу п*с*ку". Были случаи, когда он плевал девушке в лицо или давал пощечину.

Относительно Высоцкого, актер Сергей Волосовец рассказал: "Время от времени Юрий Филиппович выбирал себе любимую студентку на день репетиций и усаживал рядом с собой справа... И во время показа или при обсуждении случались выбросы энергии, эмоциональные всплески, которые сопровождались возложением рук на коленки девушки или крепких объятий".

У него не было какого-то типичного поведения. Он мог прийти в очень хорошем настроении, улыбаться, шутить, рассказывать смешные истории из своей жизни, вдохновлять студентов, а мог, без видимой для нас причины, прийти очень расстроенным, возмущенным,

– отметила актриса Станислава Красовская, которая училась в мастерской Высоцкого.

Что об обвинениях говорят преподаватели