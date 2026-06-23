Дизайнерка Світлана Бевза втретє стала мамою: перше фото та ім'я новонародженого

43-річна українська дизайнерка та засновниця бренду BEVZA Світлана Бевза втретє стала мамою.

Вона вперше показала малюка та розкрила його ім'я. Фото Світлана Бевза поширила на своїй сторінці в інстаграмі.

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Власниця бренду BEVZA народила хлопчика.

Пані та панове, зустрічайте Роберта. Тебе дуже люблять, малюк Роббі,

– написала вона і показала миле селфі з сином.

На фото Світлана лежить у ліжку на білосніжній постелі. Дизайнерка одягнена у світлу, розстібнуту сорочку та ніжно тримає новонародженого сина, який притулився до її грудей.

Для довідки! У 2013 році Світлана Бевза вийшла заміж за Володимира Омеляна. У пари двоє дітей – Марко та Ганна. Від попереднього шлюбу чоловік має старшого сина Северина

Нагадаємо, також нещодавно батьком став блогер Ігор Пустовіт, який раніше перебував у шлюбі з Сашею Бо.