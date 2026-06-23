Дизайнерка Світлана Бевза втретє стала мамою: перше фото та ім'я новонародженого
43-річна українська дизайнерка та засновниця бренду BEVZA Світлана Бевза втретє стала мамою.
Вона вперше показала малюка та розкрила його ім'я. Фото Світлана Бевза поширила на своїй сторінці в інстаграмі.
Вас також може зацікавити Зеленський відверто розповів про стосунки з 21-річною донькою: "Вона мені пише дуже часто"
Власниця бренду BEVZA народила хлопчика.
Пані та панове, зустрічайте Роберта. Тебе дуже люблять, малюк Роббі,
– написала вона і показала миле селфі з сином.
На фото Світлана лежить у ліжку на білосніжній постелі. Дизайнерка одягнена у світлу, розстібнуту сорочку та ніжно тримає новонародженого сина, який притулився до її грудей.
Для довідки! У 2013 році Світлана Бевза вийшла заміж за Володимира Омеляна. У пари двоє дітей – Марко та Ганна. Від попереднього шлюбу чоловік має старшого сина Северина
Нагадаємо, також нещодавно батьком став блогер Ігор Пустовіт, який раніше перебував у шлюбі з Сашею Бо.