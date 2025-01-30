Лобода приїхала до Києва та зустрілася зі своєю похресницею – дочкою Анатолія Анатоліча
- Світлана Лобода зустрілася в Києві зі своєю похресницею Алісою, старшою донькою шоумена Анатолія Анатоліча.
- Кадри з зустрічі були опубліковані на інстаграм-сторінках Анатоліча та його дружини Юли.
Співачка Світлана Лобода приїхала в Україну і зустрілася в Києві зі сім'єю Анатолія Анатоліча. Зокрема, зі своєю похресницею Алісою – старшою донькою шоумена.
Кадри з зустрічі на своїх інстаграм-сторінках опублікували Анатоліч та його дружина – топпіарниця Юла, передає 24 Канал. Сім'я разом з Лободою провела час в одному з італійських ресторанів столиці.
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Юла поділилась з підписниками фотографіями та відео зі Світланою Лободою та Алісою. На ролику співачка та дівчинка сидять за столиком. Артистка щось розповідає похресниці та поправляє їй волосся.
Аліса зі своєю хрещеною,
– йдеться у дописі.
Анатолій Анатоліч виставив в інстаграм-сторіс відео, на якому Світлана та Аліса обіймаються.
Світлана Лобода зустрілася з похресницею: дивіться відео
Варто зазначити, що після початку російсько-української війни у 2014 Світлана Лобода продовжувала будувати кар'єру у Росії. Під час повномасштабного вторгнення співачка нібито засуди дії країни-агресора, однак продовжує випускати пісні російською мовою, а раніше виступала з росіянами на одній сцені у Дубаї.
Така поведінка Лободи викликає питання у багатьох українців, дехто досі пригадує її позицію до 2022 року. Разом з доньками співачка проживає у Латвії.
Що Анатолій Анатоліч говорив про Лободу
- Раніше Анатолій Анатоліч розповідав, що Аліса знає, яка у її хрещеної мами позиція щодо російсько-української війни. У перші дні повномасштабного вторгнення сім'я була на зв'язку зі Світланою Лободою.
- "Я знав, що відбувається зараз там у неї. І я знав, що вона зараз виїде (з Росії – 24 Канал) з дня на день. Тому у мене до Лободи немає ніяких претензій. Вона зробила, я вважаю, максимум на той момент. Те, що вона зараз не співає українською та не живе в Україні – це вже інше питання", – ділився шоумен.
- Він також зазначав, що артистка заслуговує на те, аби її позицію вислухали, бо обірвала всі контакти з Росією та втратила багато грошей.