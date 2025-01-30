Лобода приїхала до Києва та зустрілася зі своєю похресницею – дочкою Анатолія Анатоліча

Співачка Світлана Лобода приїхала в Україну і зустрілася в Києві зі сім'єю Анатолія Анатоліча. Зокрема, зі своєю похресницею Алісою – старшою донькою шоумена.

Кадри з зустрічі на своїх інстаграм-сторінках опублікували Анатоліч та його дружина – топпіарниця Юла, передає 24 Канал. Сім'я разом з Лободою провела час в одному з італійських ресторанів столиці.

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Юла поділилась з підписниками фотографіями та відео зі Світланою Лободою та Алісою. На ролику співачка та дівчинка сидять за столиком. Артистка щось розповідає похресниці та поправляє їй волосся.

Аліса зі своєю хрещеною,

– йдеться у дописі.

Анатолій Анатоліч виставив в інстаграм-сторіс відео, на якому Світлана та Аліса обіймаються.

Світлана Лобода зустрілася з похресницею: дивіться відео

Варто зазначити, що після початку російсько-української війни у 2014 Світлана Лобода продовжувала будувати кар'єру у Росії. Під час повномасштабного вторгнення співачка нібито засуди дії країни-агресора, однак продовжує випускати пісні російською мовою, а раніше виступала з росіянами на одній сцені у Дубаї.

Така поведінка Лободи викликає питання у багатьох українців, дехто досі пригадує її позицію до 2022 року. Разом з доньками співачка проживає у Латвії.

Що Анатолій Анатоліч говорив про Лободу