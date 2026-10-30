Кохана Дмитра Кулеби відверто зізналася, чи планує народжувати ще одну дитину

Співзасновниця видавництва "Книголав" Світлана Павелецька відверто зізналася, чи планує народжувати спільну дитину від колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Спілкуючись зі своїми підписниками в інстаграмі, комунікаційниця вирішила розставити всі крапки над "і" щодо поповнення в родині.

Світлана з гумором відреагувала на запитання про ймовірну вагітність.

Цього немає не тільки в думках. Цього нема навіть в моїх нічних жахіттях. Зараз з нами живе 2 дитини, і це максимум, який ми готові просити в Бога,

– сказала вона.

Як відомо, закохані виховують дітей від своїх попередніх шлюбів. Дмитро Кулеба має повнолітнього сина Єгора та доньку Любу. Світлана ж є мамою хлопчика Олександра, який народився у шлюбі з бізнесменом Валерієм Павелецьким.

За словами бізнесвумен, у їхній родині панує повне взаєморозуміння. Дмитро Кулеба швидко порозумівся з її сином, та й сама Світлана має чудові стосунки з дітьми дипломата.

Натомість реперка alyona alyona мріє про материнство, проте лікарі заборонили артистці вагітніти найближчим часом.