Кохана Дмитра Кулеби відверто зізналася, чи планує народжувати ще одну дитину

Світлана Павелецька з Дмитром Кулебою / Фото з інстаграм-сторінки paveletskaya_svitlana
Співзасновниця видавництва "Книголав" Світлана Павелецька відверто зізналася, чи планує народжувати спільну дитину від колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Спілкуючись зі своїми підписниками в інстаграмі, комунікаційниця вирішила розставити всі крапки над "і" щодо поповнення в родині.
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Світлана з гумором відреагувала на запитання про ймовірну вагітність.
Цього немає не тільки в думках. Цього нема навіть в моїх нічних жахіттях. Зараз з нами живе 2 дитини, і це максимум, який ми готові просити в Бога
Як відомо, закохані виховують дітей від своїх попередніх шлюбів. Дмитро Кулеба має повнолітнього сина Єгора та доньку Любу. Світлана ж є мамою хлопчика Олександра, який народився у шлюбі з бізнесменом Валерієм Павелецьким.
За словами бізнесвумен, у їхній родині панує повне взаєморозуміння. Дмитро Кулеба швидко порозумівся з її сином, та й сама Світлана має чудові стосунки з дітьми дипломата.
Натомість реперка alyona alyona мріє про материнство, проте лікарі заборонили артистці вагітніти найближчим часом.
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