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Возлюбленная Дмитрия Кулебы откровенно призналась, планирует ли она родить еще одного ребенка

София Хомишин
Влюбленная Дмитрия Кулебы рассказала, планирует ли она рожать еще одного ребенка

Светлана Павелецкая с Дмитрием Кулебой / Фото с страницы в инстаграме paveletskaya_svitlana

Соучредительница издательства "Книголав" Светлана Павелецкая откровенно призналась, планирует ли она родить совместного ребенка от бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Общаясь со своими подписчиками в инстаграме, специалистка по коммуникациям решила прояснить ситуацию с пополнением в семье.

 
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Светлана с юмором отреагировала на вопрос о возможной беременности.

Этого нет не только в мыслях. Этого нет даже в моих ночных кошмарах. Сейчас с нами живут двое детей, и это максимум, о котором мы готовы просить у Бога– сказала она.

Известно, что возлюбленные воспитывают детей от своих предыдущих браков. У Дмитрия Кулебы есть совершеннолетний сын Егор и дочь Люба. Светлана же является мамой мальчика Александра, который родился в браке с бизнесменом Валерием Павелецким.

По словам бизнесвумен, в их семье царит полное взаимопонимание. Дмитрий Кулеба быстро нашел общий язык с ее сыном, да и сама Светлана прекрасно ладит с детьми дипломата.

В свою очередь, рэперша alyona alyona мечтает о материнстве, однако врачи запретили артистке беременеть в ближайшее время.

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