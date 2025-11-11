Вакарчук заспівав з хором "Гомін" у Кракові: у глядачів сльози й мурахи від виступу
- Святослав Вакарчук несподівано виступив разом з хором "Гомін" у Кракові, виконавши пісню "Дівчина (з іншого життя)".
- Згодом Вадим Яценко вийшов на одну сцену з Вакарчуком.
Хор "Гомін" і Святослав Вакарчук вразили фанів за кордоном. У Кракові вони несподівано виступили на одній сцені.
Вакарчук заспівав з хористами, а згодом виконав щемливу пісню з Вадимом Яценком. Детально про цей сюрприз від артистів – читайте в матеріалі 24 Каналу.
У листопаді хор "Гомін" відправився у європейський тур. Артисти виступлять у концертних залах Польщі, Австрії, Чехії, Німеччини та інших країнах.
Лідер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук також вирушив у сольний тур Польщею, де дасть три концерти.
Так збіглося, що "Гомін" та Вакарчук 10 листопада мали виступи в Кракові на ICE Krakow Congress Centre. Щоправда, в різний час.
Несподівано для шанувальників "Гомону" Святослав Вакарчук вийшов на сцену до хористів і виконав разом з ними трек ОЕ "Дівчина (з іншого життя)".
Все життя я дивився на фанатів "Океану Ельзи" й не міг второпати чому не сходжу з розуму з ними. Чому я інший. Ще з The Beatles мав щось схоже. Концерт Гомону. Заходить пан Вакарчук. Співає ось це. І раптом у мене мурашки, сльози й мелодія в голові на повторі решту вечора. Маю перепросити, мабуть, я второпав,
– написав користувач Neathead в Threads.
У коментарях під цією публікацією інша користувачка під ніком Svitlana Ch розповіла, що на концерт Святослава Вакарчука завітав художній керівник хору "Гомін" Вадим Яценко. Жінка також додала відео, де Вакарчук і Яценко під акомпанемент фортепіано разом заспівали "Така, як ти".
Що відомо про інші концерти "Гомону" та Святослава Вакарчука?
- Львівський муніципальний хор незабаром також зустрінеться з шанувальниками у Вроцлаві, Кельні, Амстердамі, Берліні, Празі та інших містах. Їхні виступи Європою триватимуть до грудня. Після цього хористи повернуться в Україну й вирушать у великий туру "На біс". Про це йдеться в соцмережах хору "Гомін".
- У листопаді лідер ОЕ виступить із сольними концертами у Лондоні. У грудні з цією ж програмою Вакарчук відправиться в Афіни, Цюрих, Осло, Стокгольм, Париж та інші європейські міста. Про це написано на сайті "Океан Ельзи".