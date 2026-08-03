Співаю своїм дітям, – Святослав Вакарчук назвав улюблені українські пісні

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відверто розповів про українські пісні, які справили на нього найбільший вплив і багато в чому сформували його як музиканта.

У новому епізоді подкасту UNZIP артист пригадав композиції, які слухав у юності та підлітковому віці. За його словами, саме вони стали для нього своєрідними творчими дороговказами та надихали виходити за звичні рамки.

Серед перших Вакарчук згадав дебютний альбом львівського гурту "Брати Гадюкіни" "Всьо чотко!", який вийшов у 1989 році. Артист розповів, що ще школярем часто слухав композицію "Ой, лихо".

"Брати Гадюкіни" – "Ой, лихо": дивіться відео онлайн

Також співак назвав знаковими для себе пісні "Ти втретє цього літа зацвітаєш" гурту "Плач Єремії", Train гурту "Скрябін" та "Країна мрій" гурту "Воплі Відоплясова".

"Плач Єремії" – "Ти втретє цього літа зацвітаєш": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – Train: дивіться відео онлайн

Окремо Вакарчук відзначив сценічну майстерність фронтмена ВВ Олега Скрипки, наголосивши, що той надзвичайно добре володіє своїм голосом.

"Воплі Відоплясова" – "Країна мрій": дивіться відео онлайн

Особливе місце в його серці посідає композиція "Ми помремо не в Парижі" гурту "Мертвий Півень" на слова поетеси Наталки Білоцерківець. Артист зізнався, що ця пісня є для нього дуже щемливою.

"Мертвий Півень" – "Ми помремо не в Парижі": дивіться відео онлайн

Крім того, серед важливих для себе композицій Вакарчук назвав Lonely Woman гурту "Клуб шанувальників чаю".

"Клуб шанувальників чаю" – Lonely Woman: дивіться відео онлайн

Серед української класики Вакарчук особливо виокремив "Два кольори" та "Рідна мати моя". За його словами, це ті композиції, які знають і співають практично всі українці.

Мені музично цікавіша пісня "Рідна мати моя". Плюс, можливо, тому, що я час від часу співаю її своїм дітям. Вона мені близька,

– поділився Вакарчук.

Втім, своєю найулюбленішою композицією із "золотої колекції української естради" співак назвав "Черемшину".

Новий епізод подкасту UNZIP: дивіться відео онлайн

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