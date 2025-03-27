У команді Святослава Вакарчука відповіли, чи має він статус УБД

У команді Святослава Вакарчука відповіли, чи має музикант статус учасника бойових дій. Зокрема, за коментарем звернулися до менеджерки гурту "Океан Ельзи" Вікторії Хоменко.

Вона повідомила виданню "Апостроф", що Святослав Вакарчук не має статусу учасника бойових дій. Про це пише Show 24.

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Менеджерка гурту "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко запевнила, що Святослав Вакарчук навіть не збирається отримувати статус учасника бойових дій.

Ні, не отримував і не буде,

– сказала вона.

У мережі поширилася інформація про демобілізацію Вакарчук

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Святослав Вакарчук долучився до лав територіальної оборони Львівщини як офіцер запасу. Також він отримав звання лейтенанта ЗСУ.

Влітку минулого року у мережі поширилася інформація, що Святослав Вакарчук демобілізувався. Однак менеджерка гурту "Океан Ельзи" спростувала цю інформацію. Вікторія Хоменко повідомила, що музикант продовжує бути мобілізованим у ЗСУ, однак його переводитимуть на нову посаду.

В коментарі "Апострофу" Хоменко розповіла, що Вакарчук обіймає посаду офіцера морально-психологічного забезпечення. Вона додала, що поїздки та виступи музиканта на фронті – частина цього.