Володимир Зеленський вручив лідеру гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку відзнаку "Національна легенда України". Церемонія нагородження пройшла 20 серпня, а серед присутніх була Олена Зеленська.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Вакарчука. Музикант опублікував фото з події.

Дивіться також Вакарчук вшанував пам'ять Кузьми Скрябіна спільним архівним фото: який вони мали вигляд

Святослав Вакарчук зізнався, що не звик отримувати державні нагороди чи відзнаки. Він вважає, що найбільше на них заслуговують військовослужбовці й військовослужбовиці, які щодня захищають Україну на фронті. Музикант зауважив, що відзнака "Національна легенда України" – це визнання не лише його заслуги.

Це визнання таланту, зусиль та праці моїх колег-музикантів, з якими я пройшов пліч-о-пліч багато років. Це визнання кропіткої роботи нашої команди, яка допомагає творити. Це визнання великої підтримки й віри в нас мільйонів українців, без якої неможливим був наш музичний успіх,

– наголосив він.

Лідер гурту "Океан Ельзи" наголосив, що це також визнання сучасної української музики, яка розвивається і про яку знають у світі.

І пам'ятаймо, що наша культура – це важливий інструмент боротьби, який відстоює нашу ідентичність і наше майбутнє,

– підсумував Вакарчук.

Святослав Вакарчук отримав відзнаку "Національна легенда України" / Фото з інстаграму музиканта

Кому ще Володимир Зеленський вручив відзнаку?

Зауважимо, що відзнаку "Національна легенда України" також отримали Володимир Горбулін, працівники СБУ, які розробили операцію "Павутина", Сергій Лифар (посмертно), Ярослава Магучіх, Людмила Монастирська, Анатолій Криволап, Андрій Сем'янків, Джеймс Темертей і Василь Зінкевич.

"Дякую кожному з вас. Ви – кожен на своєму місці – своїми справами робите надзвичайно багато для наших людей і нашої країни. І вона це знає, помічає, відзначає це – відтепер на офіційному рівні, називаючи вас дійсно тими, ким ви є: національними легендами України!", – сказав Володимир Зеленський.