Перейняв татову традицію: Святослав Вакарчук замилував весняними фото з мамою

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук поділився новими весняними фото. Музикант розповів, що знову приїхав до Мукачева разом з мамою.

Святослав Вакарчук опублікував нові фото на своїй сторінці в інстаграм-сторіз, передає Show 24. Напередодні Великодня він разом з мамою Світланою Олександрівною.

До слова Решетники показали архівні кадри зі старшим сином та привітали його з 12-річчям

Лідер "Океану Ельзи" розповів, що у його сім'ї була традиція – щороку навесні їздити зі Львова в рідне мамине місто, Мукачево. Ця традиція тривала багато років.

Коли тата не стало, я перейняв цю традицію. Цього року нам пощастило: потрапили на сезон сакури (десь я вже це чув). Дуже люблю ці поїздки – можна побути удвох, багато про що поговорити, подивитися на Карпати. В Ужгород теж можна заїхати. Просто найкращий час з мамою,

– поділився Святослав Вакарчук.

Музикант показав теплі сімейні фото з мамою. Вони позували на тлі набережної та сакур, що розквітають.



Святослав Вакарчук з мамою / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука



Святослав Вакарчук з мамою / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука

Фани засипали Святослава та його маму компліментами у коментарях.

"Ви такі схожі. Святославе, щиро бажаємо гарного свята у колі найрідніших! Ви неймовірний! Дуже вас любимо, чекаю на нашу зустріч у Львові";

"Супер, у тому році були в Мукачеві в травні. Це гарне, чисте затишне місто, де приємно проводити час з рідними. Мамі здоров'я";

"Мамі бажаю здоровʼя на довгі роки. Вона чарівна";

"Сімейні подорожі – це найдивовижніший з усіх скарбів пам'яті! Це дуже добре, що ви зберігаєте для мами цей скарб! ";

"Бережіть маму. Доки мами живі – ми діти. Ви хороший син. Мама може вами пишатись".

Додамо, 4 квітня, у п'яту річницю смерті батька, Святослав Вакарчук відвідав його могилу. Там відкрили символічний пам'ятник, створений скульптором Володимиром Одрехівським.