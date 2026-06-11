Святослав Вакарчук вперше за довгий час показався з мамою: рідкісні кадри з Мукачева

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук разом із мамою, Світланою Олександрівною, вирушив у поїздку до Мукачева – міста, де він народився.

У своєму інстаграмі артист поділився враженнями від подорожі та опублікував рідкісні фото з матір'ю.

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Так, Вакарчук народився в Мукачеві у травні 1975 року, однак уже через який час родина переїхала до Львова. Саме там пройшли дитинство та студентські роки Святослава.

Днями артист разом із мамою знову відвідав Закарпаття. За його словами, такі поїздки приносять їм обом багато позитивних емоцій.

Моє улюблене місце — набережна (у Мукачеві, – 24 Канал). Коли я чую запах річки Латориці, в мене щось просто перевертається всередині. Згадую, як з бабусею Ніною тут гуляв у парку. Як з татом зловив сома. Якісь підсвідомі образи, ледь видимі… Ти можеш виїхати з Мукачева, але частина його назавжди залишиться в тобі,

– написав під публікацією Святослав Вакарчук.

Окрім Мукачева, співак з мамою побували й в Ужгороді. У цій поїздці вони багато говорили про родину, дитячі спогади, науку, музику та мистецтво – зокрема про майбутню виставку Світлани Олександрівни.

Що Святослав Вакарчук раніше розповідав про свою маму?

Мама музиканта, Світлана Олександрівна, є художницею. Разом із чоловіком Іваном Вакарчуком вона значною мірою вплинула на формування особистості та розвиток сина. Світлана Олександрівна завжди підтримувала музичні захоплення Святослава і з перших виступів була прихильницею гурту "Океан Ельзи".