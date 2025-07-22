Святослав Вакарчук чесно відповів, чому рідко розповідає про свою сім'ю
- Святослав Вакарчук під час виступу "Бумбокс" на Atlas Festival був помічений з коханою Євгенією Яцутою.
Музикант пояснив, чому не говорить про особисте життя, наголошуючи на важливості особистих кордонів.
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук майже не ділиться подробицями особистого життя. Однак на Atlas Festival під час виступу гурту "Бумбокс", що відбувся 18 липня, музиканта помітили з його коханою, Євгенією Яцутою.
Вакарчук пояснив, чому рідко розповідає про свою сім'ю. Пише Show 24 з посиланням на "ЖВЛ представляє".
До слова Святослав Вакарчук уперше за довгий час показався на публіці з коханою
Часто кажуть, що я не хочу говорити про родину, приховую. Я не приховую. Я просто щиро вважаю, що є особисті кордони. Я хочу, щоб для мене вони були особистими. Я вважаю, що особисте життя має залишатись особистим,
– пояснив Святослав Вакарчук.
Музикант зазначив, що не хоче "бути в тренді й показувати все", але інколи з'являється бажання поділитися потаємним. Наприклад, не так давно Святослав Вакарчук вперше показав фото своїх дітей: Івана та Соломію.
Я багато маю фотографій своїх дітей, які або я роблю, або присилають мені родичі, коли я не бачу їх. Деколи ти радієш і думаєш: "Можливо, інші люди порадіють теж". Як і я радію за всіх дітей. Мені дуже приємно,
– сказав музикант.
На думку Вакарчука, сім'я для будь-якої людини – це якір, який допомагає триматися "в сучасному турбулентному світі".
Святослав Вакарчук про особисте життя: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, що першу дружину Святослава Вакарчука звати Ляля Фонарьова. Пара була разом понад 20 років, однак у 2021 році лідер гурту "Океан Ельзи" шокував новиною, оголосивши про розлучення.