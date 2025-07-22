Вакарчук пояснив, чому рідко розповідає про свою сім'ю. Пише Show 24 з посиланням на "ЖВЛ представляє".

До слова Святослав Вакарчук уперше за довгий час показався на публіці з коханою

Часто кажуть, що я не хочу говорити про родину, приховую. Я не приховую. Я просто щиро вважаю, що є особисті кордони. Я хочу, щоб для мене вони були особистими. Я вважаю, що особисте життя має залишатись особистим,

– пояснив Святослав Вакарчук.

Музикант зазначив, що не хоче "бути в тренді й показувати все", але інколи з'являється бажання поділитися потаємним. Наприклад, не так давно Святослав Вакарчук вперше показав фото своїх дітей: Івана та Соломію.

Я багато маю фотографій своїх дітей, які або я роблю, або присилають мені родичі, коли я не бачу їх. Деколи ти радієш і думаєш: "Можливо, інші люди порадіють теж". Як і я радію за всіх дітей. Мені дуже приємно,

– сказав музикант.

На думку Вакарчука, сім'я для будь-якої людини – це якір, який допомагає триматися "в сучасному турбулентному світі".

Святослав Вакарчук про особисте життя: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що першу дружину Святослава Вакарчука звати Ляля Фонарьова. Пара була разом понад 20 років, однак у 2021 році лідер гурту "Океан Ельзи" шокував новиною, оголосивши про розлучення.