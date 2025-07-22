Вакарчук объяснил, почему редко рассказывает о своей семье. Пишет Show 24 со ссылкой на "ЖВЛ представляет".

К слову Святослав Вакарчук впервые за долгое время показался на публике с любимой

Часто говорят, что я не хочу говорить о семье, скрываю. Я не скрываю. Я просто искренне считаю, что есть личные границы. Я хочу, чтобы для меня они были личными. Я считаю, что личная жизнь должна оставаться личной,

– объяснил Святослав Вакарчук.

Музыкант отметил, что не хочет "быть в тренде и показывать все", но иногда появляется желание поделиться сокровенным. Например, не так давно Святослав Вакарчук впервые показал фото своих детей: Ивана и Соломию.

Я много фотографий своих детей, которые или я делаю, или присылают мне родственники, когда я не вижу их. Иногда ты радуешься и думаешь: "Возможно, другие люди порадуются тоже". Как и я радуюсь за всех детей. Мне очень приятно,

– сказал музыкант.

По мнению Вакарчука, семья для любого человека – это якорь, который помогает держаться "в современном турбулентном мире".

Святослав Вакарчук о личной жизни: смотрите видео онлайн

Напомним, что первую жену Святослава Вакарчука зовут Ляля Фонарева. Пара была вместе более 20 лет, однако в 2021 году лидер группы "Океан Эльзы" шокировал новостью, объявив о разводе.